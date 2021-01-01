  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

مطالب بالتحقيق باتصالات الليكود والسلطة الفلسطينية لدعم نتنياهو في الإنتخابات

الأربعاء 24 فبراير 2021 10:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مطالب بالتحقيق باتصالات الليكود والسلطة الفلسطينية لدعم نتنياهو في الإنتخابات



القدس المحتلة/سما/

بعثت "الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل" رسالة إلى المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، والمفتش العام للشرطة، يعقول شبتاي، طالبتهما فيها بفتح تحقيق ضد نائب الوزير في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، فطين ملا، بسبب إجرائه اتصالات مع "لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي" التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية.

من أجل أن تشجع السلطة الفلسطينية المواطنين العرب في إسرائيل على التصويت لحزب الليكود، برئاسة بنيامين نتنياهو، أو على الاقل الامتناع عن التصويت للقائمة المشتركة، وفق ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم، الاربعاء.

وطالبت الحركة من أجل جودة الحكم فتح تحقيق جنائي ضد ملا "بشبهة استخدام كنوز الجمهور من أجل تنسيق تدخل كيان أجنبي، بصورة تستهدف عملية الانتخابات للكنيست". وجاء في الرسالة أن "السلطة الفلسطينية هي كيان أجنبي، وتدخلها في مجرى انتخابات الكنيست المنظم خطير".


ونقلت الصحيفة عن رئيس الحركة من أجل جودة الحكم، المحامي إليعاد شراغا، قوله إنه "لا يعقل أن تتحمل دولة ديمقراطية مستقلة تدخلا خارجيا في عملية الانتخابات بشكل عام، وخاصة لدى الحديث عن كيان معاد. وهذه خطوة ساخرة، نتنة وفاسدة وغايتها تهريب رئيس الحكومة من المحاكمة".

وفي موازاة ذلك، طالب رئيس لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، تسفي هاوزر، من حزب "تيكفا حدشاه" برئاسة غدعون ساعر، رئيس الكنيست، ياريف ليفين، بعقد جلسة طارئة للهيئة العامة للكنيست حول الاتصالات بين ملا والسلطة الفلسطينية. ووقع على توجه هاوزر 25 عضو كنيست.


وجاء في طلب هاوزر أن "توجه ملا يتعارض مع القانون، وينطوي على تخوف من تدخل فظ من جانب جهة أجنبية في الانتخابات، وعلى الهيئة العامة للكنيست أن تبحث الأمر بسرعة والحصول على توضيحات في هذا الموضوع".


واشارت الصحيفة إلى أن السلطة الفلسطينية بدأت تحقيقا من أجل الوصول إلى الجهة التي سربت المعلومات حول الاتصالات بين ملا و"لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي" التي يرأسها القيادي في حركة فتح، محمد المدني، المقرب من الرئيس الفلسطيني، محمود عباس.


وأكد ملا للصحيفة وجود اتصالات كهذه، لكنه وصفها بأنها "أحاديث متنوعة على نار خافتة. ونحن نحاول القيام بشي جيد من أجل شعب إسرائيل والشرق الأوسط. ولا يمكنني أن أفصح أكثر من ذلك. والقائمة المشتركة لا تمثل الشعب الفلسطيني".


وعقب حزب الليكود بالقول إن ما جاء في تقرير الصحيفة "هراء"، مضيفا أن "الجميع يعلم أن السلطة الفلسطينية تفضل (رئيس حزب "ييش عتيد" يائير) لبيد كرئيس للحكومة بدلا من نتنياهو الذي حقق السنة الأمنية الأكثر أمانا منذ قيام الدولة".

#نتنياهو #الليكود #السلطة الفلسطينية #منظمة التحرير #الانتخابات الاسرائيلية #أفيحاي مندلبليت #حركة من أجل جودة الحكم في اسرائيل #لجنة التواصل مع المجتمع الاسرائيلي #بنيامين نتنياهو #يديعوت احرونوت #منظمة التحرير الفلسطينية #فطين ملا #انتخابات الكنيست #تسفي هاوزر #حزب تيكفا حدشاه #غدعون ساعر

الأكثر قراءة اليوم

ملخص هدف مباراة النصر ضد الهلال في ديربي الرياض 2021

حماس توضح حقيقة الأنباء المتداولة حول تقديمها عرضًا للأسير البرغوثي قبل زيارة حسين الشيخ

ملخص أهداف مباراة المريخ السوداني ضد فيتا كلوب في دوري أبطال أفريقيا 2021

أول تعقيب من "حماس" على اتفاقية حقول الغاز على شواطئ غزة.. والشيخ يرد

قيادي بحماس: مرسوم الحريات لا يعدو كونه حبرًا على ورق.. ويصف مخرجات القاهرة بـ"الباهتة والمسلوقة"!

قيادي بحماس : خيار الحركة الأنسب أن تشارك بقائمة مشتركة مع كل الفصائل

فتح "قلقة" من تصريحات ابو مرزوق بشأن غاز غزة: قد تكون تهرب من الانتخابات والمصالحة!

الأخبار الرئيسية

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

الشخرة يكشف حصيلة الاصابات بالطفرة البريطانية والجنوب افريقية بالضفة الغربية

صحة

الصحة: فلسطين دخلت الموجة الثالثة و سنرفع توصية قد تصل حد الاغلاق الشامل

غاز2

حماس تعقب على تصريحات قيادة حركة فتح والسلطة بشأن اتفاقية غاز غزة

بايدن33

للمرة الثانيةخلال يومين...واشنطن تؤكد دعم حل الدولتين لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

اعلان سما رسائل