استطلاعان: نتنياهو لن يتمكن من تشكيل حكومة مقبلة حتى لو حظي بدعم حزب "يمينا"

القدس المحتلة/سما/

ظهر استطلاعان نُشرا اليوم، الأربعاء، أن زعيم حزب الليكود ورئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لن يتمكن من تشكيل حكومة مقبلة في أعقاب انتخابات الكنيست، التي ستجري في 23 آذار/مارس المقبل. فقد تبين من كلا الاستطلاعين أن قوة الأحزاب التي يمكن أن تنضم لحكومته تصل إلى 59 عضو كنيست.

وبحسب استطلاع نشرته إذاعة 103FM، قال 46% من المستطلعين أن انتخابات الكنيست الـ24 لن تحسم ولن تؤدي لتشكيل حكومة، وعليه ستنجر البلاد إلى جولة أخرى من الانتخابات بعد الجولة الحالية، بينما 50% من مصوتي معسكر اليسار يعتقدون بأن البلاد تتجه لجولة خامسة من الانتخابات.

وخلافا لذلك، يعتقد 61% من الذين حددوا في الاستطلاع أنهم من ناخبي الليكود أنه سيتم الحسم في الجولة الانتخابية الحالية.

ويظهر الاستطلاع أن نتنياهو لن يتمكن من تشكيل الحكومة بحال أجريت الانتخابات اليوم، حتى لو حظي بدعم حزب "يمينا" برئاسة نفتالي بينيت، الذي سيحصل على 12 مقعدا، بحسب الاستطلاع الذي يأتي قبل 30 يوما من الانتخابات التي ستجري في 23 آذار/مارس المقبل.

ويأتي هذا الاستطلاع، فيما تحتدم المنافسة بين أحزاب معسكر اليمين، ووفقا للنتائج لن يتمكن نتنياهو تشكيل حكومة وسيحصل على دعم 59 من أعضاء الكنيست، وبضمنهم أعضاء الكنيست عن حزب "يمينا".

وعشية نشر الاستطلاع، صرح رئيس حزب "يمينا" بينيت أنه لن ينضم لحكومة تشارك بها أحزاب من معسكر "اليسار" ويترأسها يائير لابيد، في حين أعرب عن استعداده لدخول ائتلاف برئاسة غدعون ساعر.

وبحسب الاستطلاع، فإن حزب الليكود يتراجع بمقعد لصالح حزب "يمينا"، ويحصل على 28 مقعدا، بينما يحافظ "ييش عتيد" على المكان الثاني بحصوله على 18 مقعدا.

وفيما تحتدم المنافسة داخل معسكر اليمين، أظهرت نتائج الاستطلاع أن حزب "تيكفا حدشاه"، برئاسة جدعون ساعر، سيحصل على 13 مقعدا، دون أن ينجح الحزب برفع مقاعده في استطلاعات الرأي التي وصلت 22 مقعدا مع انطلاق الحزب.

ذات الوضع، يواجه حزب "يمينا" برئاسة نفتالي بينيت، الذي سيحصل على 12 مقعدا، الذي عزز قوته بمقعد واحد على حزب الليكود.

ووفقا للاستطلاع سيحصل تحالف المشتركة على 9 مقاعد، دون أن تتمكن القائمة الموحدة تجاوز نسبة الحسم، بينما تحافظ الأحزاب الحريدية على قوتها بحصولها على 15 مقعدا، "شاس" 8 مقاعد، و"يهدوت هتوراة" 7 مقاعد.

وسيحصل حزب "يسرائيل بيتنو" برئاسة أفيغدور ليبرمان على 7 مقاعد، بينما حزب العمل، برئاسة ميراف ميخائيلي، تراجع وتوقف عن 6 مقاعد.

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن 3 أحزاب سيحصل كل حزب منها على 4 مقاعد، حزب "كاحول لافان" 4 مقاعد، و"ميرتس" 4 مقاعد، و"الصهيونية الدينية" 4 مقاعد.

ووفقا لاستطلاع نشرته الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان"، اليوم، فإن الليكود سيحصل على 29 مقعدا، "ييش عتيد" 18 مقعدا، "تيكفا حدشاه" 13 مقعدا، "يمينا" 11 مقعدا، القائمة المشتركة 9 مقاعد، شاس 8 مقاعد، "يهدوت هتوراة" 7 مقاعد، "يسرائيل بيتينو" 7 مقاعد، العمل 6 مقاعد، ميرتس 4 مقاعد، "كاحول لافان" 4 مقاعد، تحالف الصهيونية الدينية والفاشية (سموتريتش وبن غقير) 4 مقاعد. وتعني نتائج هذا الأستطلاع أيضا أن نتنياهو لن يتمكن من تشكيل حكومة حتى لو انضم إليه حزب "يمينا".