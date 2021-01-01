الشرطة تداهم بير هداج وتستفز الأهالي في النقب

النقب/سما/

داهمت قوات من الشرطة ووحدة (يوآف) التابعة لما تسمى "سلطة تطوير النقب" والمسؤولة عن هدم المنازل قرية بير هداج في منطقة النقب صباح اليوم، الأربعاء، وقامت بجولات استفزازية بين بيوت الأهالي واعتدت على الممتلكات والسيارات.

وذكر رئيس اللجنة المحلية في قرية بير هداج، سليم الدنيفري، وفق مصادر محلية أن "عناصر الشرطة ووحدة (يوآف) اقتحموا القرية وقاموا بجولات استفزازية بين المنازل واعتدوا على الممتلكات والسيارات بالقرية دون أن نعرف خلفية هذه الحملة".

وأضاف أنه "خلال المداهمة تعرضت امرأة للإغماء ومنعوا الأهالي الاقتراب منها وتقديم المساعدة لها، حتى وصلت سيارة الإسعاف وجرى نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وأشار إلى أن "هذه المداهمة جاءت استكمالا لحملات أخرى تنتهجها السلطات بحق المواطنين العرب في النقب نتيجة التحريض علينا ومن أجل تخويفنا وتهجيرنا من أرضنا بحجة فرض القانون والنظام".

وتشهد بلدات النقب حملات مداهمة بشكل شبه يومي تستهدف التضييق على المواطنين وهدم المنازل ومصادرة الأراضي وتجريف المحاصيل الزراعية.

وفي سياق متصل، داهمت قوات كبيرة من الشرطة أول من أمس، الإثنين، أراضي قرية سعوة (عشيرة الأطرش) وأقدمت على تجريف محاصيلها الزراعية؛ كما أقدمت على هدم خيمة الاعتصام المقامة في المكان ضد مخطط تشجير المنطقة.

ونفذت الشرطة حملة اعتقالات طالت 15 شخصا، وفي وقت لاحق أطلقت سراح 12 معتقلا وأبقت على الآخرين بينهم قاصر رهن الاعتقال والتحقيق.