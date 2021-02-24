وزارة العمل: أكثر من 137 ألف عامل تغيبوا عن عملهم بسبب كورونا

رام الله/سما/

أكدت وزارة العمل الفلسطينية اليوم الأربعاء 24/2/2021، أن أكثر من 137 ألف عامل فلسطيني تغيّبوا عن عملهم العام الماضي بسبب جائحة كورونا.

وأوضح المتحدّث باسم وزارة العمل الفلسطينية رامي مهداوي، أن هناك العديد من الخطوات التي قامت بها وزارة العمل والحكومة من أجل الخروج من عنق الزجاجة .

ولفت إلى أن الواقع الاقتصادي الفلسطيني لا يمكن فصله عن حالة القرصنة الصهيونية التي تمارسها حكومة بنيامين نتنياهو.

وقال:"يجب علينا الخروج بتوصيات جديدة، ومطلع الأسبوع القادم سيبكون هناك المؤتمر الفلسطيني الأول الخاص بسوق العمل بمشاركة دولية من أجل إطلاق استراتيجية التشغيل التي وافقت عليها الحكومة من أجل إعادة صياغة منهجية العمل الفلسطيني".

وأشار مهداوي، إلى أن هذه الخطة ستعزز قطاع العمل المهني والتقني ودعم المشاريع الصغيرة الحكومية وشبه الحكومية.

وأعلن مهداوي، أن خريجي الإعلام هم الأكثر عدداً منذ سنوات وسيتم مُراجعة كل ذلك لتحديد الأولويات من جديد في الجامعات

وأوضح، أن المشاريع الصغيرة هي الجزء الأساسي الذي دعمته وزارة العمل خلال العام الماضي من خلال إنشاء صندوق صمود.