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الصحة العالمية تتوقع تاريخ انتهاء جائحة كورونا

الأربعاء 24 فبراير 2021 08:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة العالمية تتوقع تاريخ انتهاء جائحة كورونا



وكالات

قال رئيس المكتب الإقليمي لأوروبا لمنظمة الصحة العالمية (WHO) هانز كلوج إن جائحة الفيروس التاجي ستنتهي في أوائل عام 2022.

وذكرت قناة "آر دي" DR التلفزيونية الدنماركية نقلا عن المسؤول: "أسوأ سيناريو أصبح وراءنا. نحن نعرف المزيد عن الفيروس مقارنة بعام 2020، عندما بدأ الفيروس للتو في الانتشار".

في الوقت نفسه، أشار هانز كلوج إلى أن الفيروس على هذا النحو سيبقى بين الناس، ولن تكون هناك ببساطة حاجة إلى قيود. بالإضافة إلى ذلك، شدد على أن هذا مجرد توقع، لأنه لا يمكن لأحد أن يتوقع بالضبط كيف سيتطور الوضع، وفقا لموقع صحيفة "روسكايا غازيتا".

وزفت منظمة الصحة العالمية، مساء الأربعاء الماضي، خبرا سارا للعالم بشأن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وذكرت وكالة "فرانس 24"، أن منظمة الصحة العالمية قد أعلنت انخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا عبر أرجاء المعمورة، بنسبة 16 بالمئة.

وعلى الرغم من هذا الانحفاض الملحوظ، فإن المنظمة أكدت أن الأزمة الصحية لم تنته بعد، لذلك تواصل الدول تشديد القيود وحملات التلقيح.

وفي سياق متصل، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن توزيع اللقاحات ضد عدوى فيروس كورونا في العالم يتم بشكل غير عادل وغير متساو.

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