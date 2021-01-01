كورونا عالميا: نحو مليونين و497 ألف وفاة و112 مليونا و654 ألف إصابة

وكالات

بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم الأربعاء، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ مليونين ونحو 497 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة المصابين الاجمالية ما يزيد عن 112 مليونا و654 ألف إصابة، تعافى منهم ما يقارب الـ 88 مليونا و239 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 219 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الثلاثاء، زيادة ملحوظة في عدد الاصابات الجديدة المكتشفة، وكذلك في عدد الوفيات، مقارنة بإحصاءات اليوم السابق، إذ سجلت 371 ألفا و151 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 10,267 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الثلاثاء أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، اميركا (2,404 وفيات)، والبرازيل (1,370 وفاة)، وبريطانيا (548 وفاة)، واسبانيا (443 وفاة)، وألمانيا (442 وفاة).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، أميركا (71,054 إصابة)، والبرازيل (63,090 إصابة)، وفرنسا (20,064 إصابات)، والهند (13,463 إصابة)، وإيطاليا (13,314 إصابة).

ولا تزال أميركا في طليعة دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وعدد اصابات اجمالي، وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأربعاء الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (514,996 وفاة)، والبرازيل (248,646 وفاة)، والمكسيك (181,809 وفيات)، والهند (156,598 وفاة)، وبريطانيا (121,305 وفيات).

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (28,897,718 إصابة)، والهند (11,030,176 إصابة)، والبرازيل (10,260,621 إصابة)، وروسيا (4,189,153 إصابة)، وبريطانيا (4,134,639 إصابة).