مقتل شاب في جريمة إطلاق نار في مدينة طمرة بالداخل

القدس المحتلة / سما /

قُتل الشاب لؤي أدريس (25 عاما) من مدينة طمرة بالداخل المحتل، متأثرا بجروحه الحرجة جرّاء تعرضه لجريمة إطلاق نار في يركا؛ بعد منتصف ليل الثلاثاء.

وأفادت مصادر طبية، أنه وصل إلى المركز في كفر ياسيف شاب تعرض لإطلاق نار، إذ وصفت إصابته بالحرجة جدا.

وأحيل المصاب على وجه السرعة إلى قسم العلاج المكثف بالمركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في نهريا لاستكمال العلاج، وهناك أقر الطاقم الطبي وفاته بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

وفتحت شرطة الاحتلال ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تتضح خلفيتها بعد، دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

هذا، وقُتل منذ مطلع العام الجديد 2021 في البلدات العربية بالداخل المحتل، 14 ضحية.