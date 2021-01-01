أشرف زكي يكشف تفاصيل خطيرة عن حالة الفنان يوسف شعبان الصحية

القاهرة / وكالات /

كشف نقيب الممثلين المصريين، أشرف زكي، يوم الثلاثاء، تفاصيل خطيرة على الحالة الصحية للفنان يوسف شعبان عقب إصابته بفيروس كورونا.

وقال زكي، إنه تم نقل يوسف شعبان إلى مستشفى العجوزة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاجه بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وفقا لموقع صحيفة "الشروق".

وأضاف زكي إن "حالة الفنان غير مستقرة نسبيا وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة لتلقي العلاج".

وأكدت زوجته أن يتواجد الآن داخل الرعاية المركزة بمستشفى العاصمة بالدقي، وجار نقله لمستشفى العجوزة.

وأشارت إلى أن حالة الفنان يوسف شعبان الصحية غير مستقرة.

وأفادت بأنها "أصيبت أيضا بكورونا ولكن حالتها مستقرة وتتلقى العلاج".

كانت شائعات انتشرت خلال الأسابيع الماضية تفيد بتدهور الحالة الصحية للفنان يوسف شعبان، ولكن أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، نفى -وقتها- ذلك مؤكدا أنه بصحة جيدة وحالته الصحية مستقرة.