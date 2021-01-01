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إصابة خطيرة لجندي إسرائيلي بإطلاق نار في قاعدة عسكرية

الأربعاء 24 فبراير 2021 07:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة خطيرة لجندي إسرائيلي بإطلاق نار في قاعدة عسكرية



القدس المحتلة/سما/

قالت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الأربعاء، إنه تم العثور على  جندي إسرائيلي ملقى داخل معسكر "تيبس" في الأغوار الشمالي مصاب بجروح خطرة في الرأس بعد إطلاق النار عليه، من مصادر مجهولة.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، فإنه تم نقل الجندي الإسرائيلي إلى مستشفى هداسا عين كارم في القدس، مبينة أن الشرطة العسكرية، والجيش الإسرائيلي فتحا تحقيق في ظروف الحادثة.

ووفقاً للصحيفة، فإن الاعتقاد في جيش الاحتلال أن الجندي أصيب بحجر في الرأس، ولكن خلال العلاج في المستشفى وجدت مؤشرات على أن الإصابة نتيجة رصاصة، مبينة أنه تم نقل الجندي بمروحية لهداسا عين كارم، وخضع لعملية جراجية مع وصوله للمستشفى.


وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن الشرطة العسكرية فتحت تحقيق في أسباب الحادث، لمعرفة ظروف الحادث.

#اصابة جندي اسرائيلي #قاعدة عسكرية

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