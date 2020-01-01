  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

وفاة الشاعر الأمريكي لورانس فيرلينغيتي عن عمر يناهز 101 عام

الأربعاء 24 فبراير 2021 04:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة الشاعر الأمريكي لورانس فيرلينغيتي عن عمر يناهز 101 عام



واشنطن/سما/

ذكرت مكتبات سيتي لايتس، يوم الثلاثاء، أن الشاعر والناشر الأمريكي لورانس فيرلينغيتي توفي عن عمر يناهز 101 عام.

وباتت مكتبات سيتي لايتس في سان فرانسيسكو، والمملوكة لفيرلينغيتي، ملاذا أدبيا على الساحل الغربي لكتاب حركة جيل "بيت" مثل جاك كيرواك وألين جينسبيرج.


وقالت سيتي لايتس عبر تويتر إن "فيرلينغيتي، الذي لعب دورا محوريا في معركة حرية التعبير بعد أن نشر قصيدة (عواء) لجينسبيرج في عام 1956، توفي مساء الاثنين. وأضافت "نحبك يا لورانس".
وعندما بلغ فيرلينغيتي 100 عام في 24 مارس/آذار 2019، أعلن مسؤولو سان فرانسيسكو أنه يوم لورانس فيرلينغيتي.

وأقامت مكتبات سيتي لايتس حفلا رغم أن صاحب التكريم لم يحضر، بسبب ضعف البصر وصعوبة التواصل.

وفي عام 1957، وجد فيرلينغيتي نفسه على خط المواجهة في معركة دستورية عندما تم إلقاء القبض عليه بعد نشر وبيع كتاب جينسبيرج الرائد (عواء وقصائد أخرى)، وفقا لـ "نيويورك تايمز".

وفي حين اعتبرت حركة "بيت" الأدبية الكتاب إنجازا ملحميا لأحد أقرانهم، صدمت القصيدة الكثيرين في الولايات المتحدة بإشاراتها للمخدرات والمثلية الجنسية ونبذ التيار السائد في المجتمع.

وتمت تبرئة ساحة فيرلينغيتي من تهم الفحش عندما قرر قاض أن القصيدة ليست فاحشة لأنها تدعو لاستعادة القيم الاجتماعية.

وُلد فيرلينغيتي في يونكرز بنيويورك بعد شهور قليلة من وفاة والده. وعانت والدته من مرض عقلي فانتقل للعيش مع أحد أقاربه في فرنسا ثم مع عائلة أخرى في نيويورك.

#الشاعر الامريكي #لورانس فيرلينغيتي #قصيدة عواء

الأكثر قراءة اليوم

ملخص هدف مباراة النصر ضد الهلال في ديربي الرياض 2021

خطيبة جندي أسير لدى حماس بغزة تتخلى عنه و هكذا وصفته ..!

ملخص أهداف مباراة المريخ السوداني ضد فيتا كلوب في دوري أبطال أفريقيا 2021

أول تعقيب من "حماس" على اتفاقية حقول الغاز على شواطئ غزة.. والشيخ يرد

اسعار العملات مقابل الشيكل

قيادي بحماس: مرسوم الحريات لا يعدو كونه حبرًا على ورق.. ويصف مخرجات القاهرة بـ"الباهتة والمسلوقة"!

مصادر تكشف التصور الذي حملته اللجنة الأمنية القادمة من رام الله حول تأمين الانتخابات في غزة

الأخبار الرئيسية

قدمنا لحماس أسماء المعتقلين السياسيين بغزة.. صيدم: يكشف ما سيناقشه اجتماع "مركزية فتح"

فلسطين تطلب عقد مؤتمر دولي لتعديل اتفاق باريس الاقتصادي مع إسرائيل

داخلية غزة: المعتقلون لدينا على خلفية أمنية واضحة وهناك ملفات أمنية وجرائم ارتكبوها بحق المقاومة

لجنة الانتخابات تكشف آخر مستجدات العملية الانتخابية: هذا ما سيتم مناقشته في اجتماع القاهرة

حماس توضح حقيقة الأنباء المتداولة حول تقديمها عرضًا للأسير البرغوثي قبل زيارة حسين الشيخ

اعلان سما رسائل