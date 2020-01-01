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من هي الدولة التي تحتل أدنى معدل ولادات في التاريخ ؟

الأربعاء 24 فبراير 2021 03:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
من هي الدولة التي تحتل أدنى معدل ولادات في التاريخ ؟



وكالات/سما/

سجلت دولة آسيوية أدنى معدل ولادات في التاريخ مع انخفاض معدل الوفيات بالرغم من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.

أعلنت وزارة الصحية اليابانية، الأعداد النهائية للمواليد الجديد للعام الماضي، حيث بلغ إجمالي عدد الأطفال المولودين في اليابان (بين المواطنين اليابانيين في الخارج) حوالي 872683 في عام 2020، وهو معدل يقل بنحو 26 ألف مولود عن عام 2019.  


وبحسب وكالة الأنباء اليابانية "كيودو"، فقد وُلد العام الماضي في اليابان أقل عدد من الأطفال في تاريخ إحصاءات المواليد.
وبينت الوكالة أنه، من المثير للاهتمام، انخفاض معدل الوفيات في البلاد، على الرغم من جائحة فيروس كورونا التي ضربت العالم في عام 2020، حيث توفي ما يقرب من عشرة آلاف شخص في اليابان بمعدل أقل من عام 2019. وهذا أول انخفاض في عدد الوفيات منذ 11 عامًا، وفقًا لخبراء من وزارة الصحة.

فيما يتعلق بالزيجات، انخفض عدد الزيجات في اليابان العام الماضي بنسبة 12.7 في المائة، وهو أكبر انخفاض منذ عام 1950.

وحذرت وزارة الصحة في الدولة التي تأخذ شكل الجزيرة جنوبي قارة آسيا من أنه من السابق لأوانه الحديث عن تأثير الوباء على السكان ولن يكون من الممكن استخلاص أي استنتاجات معقولة حتى نهاية عام 2021.

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