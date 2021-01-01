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طمرة: مقتل شاب بجريمة إطلاق نار في يركا

الأربعاء 24 فبراير 2021 03:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طمرة: مقتل شاب بجريمة إطلاق نار في يركا



القدس المحتلة/سما/

قُتل شاب (25 عاما) من مدينة طمرة متأثرا بجروحه الحرجة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في يركا؛ بعد منتصف ليل الثلاثاء - الأربعاء.

وأفاد مركز "حيان" الطبي أنه "وصل إلى المركز في كفر ياسيف شاب تعرض لإطلاق نار، إذ وصفت إصابته بالحرجة جدا".

وأحيل المصاب على وجه السرعة إلى قسم العلاج المكثف بالمركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في نهريا لاستكمال العلاج، وهناك أقر الطاقم الطبي وفاته بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تتضح خلفيتها بعد، دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

هذا، وقُتل منذ مطلع العام الجديد 2021 في البلدات العربية، 14 ضحية وهم: مأمون رباح (21 عاما) من جديدة المكر، فواز دعاس (56 عاما) من الطيرة، سليمان نزيه مصاروة (25 عاما) من كفر قرع، بشار زبيدات (18 عاما) من بسمة طبعون (برصاص الشرطة)، محمد مرار (67 عاما) من جلجولية، صائب عوض الله أبو حماد (21 عاما) من الدريجات بالنقب، محمّد ناصر جعو إغباريّة من أم الفحم (21 عامًا)، محمد أبو نجم (40 عاما) من يافا، أدهم بزيع (33 عاما) من الناصرة، أحمد حجازي ومحمود ياسين من طمرة (برصاص الشرطة)، سعيد محمد النباري (23 عاما) من حورة وحلمي خضر جربان (77 عاما) من جسر الزرقاء.

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