رئيس دولة يستأجر طائرة ميسي لإجراء زيارة! (صور)

بوينس آيرس/سما/

ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية في تقرير لها أن الرئيس الأرجنتيني ألبيرتو فرنانديز استأجر طائرة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني، في زيارة له إلى المكسيك.

وحسب الصحيفة الإسبانية فقد كلف استئجار مصالح الرئاسة الأرجنتينية لطائرة ميسي الخاصة التي تلبي متطلبات الوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا، في زيارة إلى المكسيك دامت أربعة أيام مبلغ 160 ألف دولار.

Arjantin Cumhurbaşkanı Alberto Fernandez, Meksika'nın bağımsızlık kutlamalarına gitmek için Lionel Messi'nin uçağını kiraladı ve 4 gün için 160 bin dolar ödedi. ✈️ pic.twitter.com/ymuSJXZxRU — Sporx (@sporx) February 23, 2021



واشترى ميسي هذه الطائرة من الولايات المتحدة الأمريكية عام 2018 بـ15 مليون دولار.

¡DE LUJO! ????????????



Alberto Fernández, presidente de Argentina, rentó el avión privado de Messi por 4 días para viajar a México por un costo de 160 mil dólares (3.3 millones de pesos)



La Pulga lo compró en 2018 a por 15 millones de dólares (311.7 millones de pesos) pic.twitter.com/bx203bxCoL — Analistas (@_Analistas) February 22, 2021



وحسب صحيفة "دوبلي أماريلا" الأرجنتينية، فإن طائرة ميسي الخاصة من نوع "غولف ستريمV" صنعت في عام 2004، إلا أن ميسي أضاف إليها العديد من الكماليات، وتحتوي من الداخل على 16 مقعدا و8 أسرة للنوم وحمامين ومطبخين.

AEROLÍNEAS MESSI. Alberto Fernández se trasladó hacia México en el avión del diez argentino. pic.twitter.com/1GNL6quMWr — PorMinutos (@por_minutos) February 22, 2021



وأشارت الصحيفة أنه تنفيذا لطلب من ميسي تم كتابة رقم 10 في مؤخرة الطائرة إضافة لاسمه على الهيكل الخارجي، وعلى سلم الطائرة طبع اسم ليو إضافة لاسم زوجته أنتونيلا وأسماء أبنائه الثلاثة تياغو وسيرو وماتيو.

El presidente “de izquierda” de la Argentina, Alberto Fernández llegó hoy a la Ciudad de México en un -GULFSTREAM V-, considerado el mejor JET ejecutivo del mundo, propiedad de LIONEL MESSI. La compañía FLAYZAR se encarga de rentarlo cuando el 10 del Barcelona no lo usa. pic.twitter.com/KxaEMjltIB — Ray Díaz-González U. (@RAYDIGON) February 22, 2021





ويشارك ميسي صدارة قائمة هدافي الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم برصيد 16 هدفا مع الأوروغوياني لويس سواريز نجم أتلتيكو مدريد بعد مضي 24 جولة من عمر "الليغا".