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رئيس دولة يستأجر طائرة ميسي لإجراء زيارة! (صور)

الأربعاء 24 فبراير 2021 01:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس دولة يستأجر طائرة ميسي لإجراء زيارة! (صور)



بوينس آيرس/سما/

ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية في تقرير لها أن الرئيس الأرجنتيني ألبيرتو فرنانديز استأجر طائرة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني، في زيارة له إلى المكسيك.

وحسب الصحيفة الإسبانية فقد كلف استئجار مصالح الرئاسة الأرجنتينية لطائرة ميسي الخاصة التي تلبي متطلبات الوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا، في زيارة إلى المكسيك دامت أربعة أيام مبلغ 160 ألف دولار.


واشترى ميسي هذه الطائرة من الولايات المتحدة الأمريكية عام 2018 بـ15 مليون دولار.


وحسب صحيفة "دوبلي أماريلا" الأرجنتينية، فإن طائرة ميسي الخاصة من نوع "غولف ستريمV" صنعت في عام 2004، إلا أن ميسي أضاف إليها العديد من الكماليات، وتحتوي من الداخل على 16 مقعدا و8 أسرة للنوم وحمامين ومطبخين.


وأشارت الصحيفة أنه تنفيذا لطلب من ميسي تم كتابة رقم 10 في مؤخرة الطائرة إضافة لاسمه على الهيكل الخارجي، وعلى سلم الطائرة طبع اسم ليو إضافة لاسم زوجته أنتونيلا وأسماء أبنائه الثلاثة تياغو وسيرو وماتيو.



ويشارك ميسي صدارة قائمة هدافي الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم برصيد 16 هدفا مع الأوروغوياني لويس سواريز نجم أتلتيكو مدريد بعد مضي 24 جولة من عمر "الليغا".

#الارجنتنين #ليونيل ميسي #برشلونة #فيروس كورونا #البيرتو فرنانديز #المكسيك #الولايات المتحدة الأمريكية #غولف ستريم

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