إحصائية : ليفاندوفسكي ثالث أفضل هداف في تاريخ دوري أبطال أوروبا

وكالات/سما/

حقق المهاجم البولندي، روبرت ليفاندوفسكي، إنجازا مهما، اليوم الثلاثاء، خلال مباراة فريقه بايرن ميونخ أمام لاتسيو والتي انتهت بالفوز بأربعة أهداف لهدف.

واستغل المهاجم البولندي تمريرة خاطئة للخلف ليسجل في الدقيقة التاسعة هدفه 72 في المسابقة.

ويعد هدف روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 9 هو أسرع هدف يتلقاه لاتسيو على أرضه في دوري أبطال أوروبا منذ أكتوبر 2007، حيث أحرز فان نيستلروي مع ريال مدريد في الدقيقة 8.

وبذلك أصبح روبرت ليفاندوفسكي ثالث أفضل هداف في تاريخ دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وفقا لشبكة "أوبتا".

72 - Robert Lewandowski has scored 72 UEFA Champions League goals, overtaking Raúl to go outright third behind Cristiano Ronaldo (134) and Lionel Messi (119). Predator. pic.twitter.com/cz9w0aKNo3 — OptaJoe (@OptaJoe) February 23, 2021



وتخطى ليفاندوفسكي بذلك راؤول جونزاليس مهاجم ريال مدريد السابق في قائمة الهدافين التاريخيين للمسابقة، ولا يتفوق عليه سوى كريستيانو رونالدو برصيد 134 هدفا وليونيل ميسي صاحب 119 هدفا.

وهذه المباراة 18 لبايرن دون هزيمة في دوري الأبطال وتشمل 17 انتصارا ليفرض بطل ألمانيا هيمنته قبل لقاء الإياب في ميونيخ يوم 17 مارس/آذار.