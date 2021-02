إحصائية : ليفاندوفسكي ثالث أفضل هداف في تاريخ دوري أبطال أوروبا

حقق المهاجم البولندي، روبرت ليفاندوفسكي، إنجازا مهما، اليوم الثلاثاء، خلال مباراة فريقه بايرن ميونخ أمام لاتسيو والتي انتهت بالفوز بأربعة أهداف لهدف.

واستغل المهاجم البولندي تمريرة خاطئة للخلف ليسجل في الدقيقة التاسعة هدفه 72 في المسابقة.

ويعد هدف روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 9 هو أسرع هدف يتلقاه لاتسيو على أرضه في دوري أبطال أوروبا منذ أكتوبر 2007، حيث أحرز فان نيستلروي مع ريال مدريد في الدقيقة 8.

وبذلك أصبح روبرت ليفاندوفسكي ثالث أفضل هداف في تاريخ دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وفقا لشبكة "أوبتا".

72 - Robert Lewandowski has scored 72 UEFA Champions League goals, overtaking Raúl to go outright third behind Cristiano Ronaldo (134) and Lionel Messi (119). Predator. pic.twitter.com/cz9w0aKNo3