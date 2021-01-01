  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

إصابة الفنان المصري يوسف شعبان بكورونا ونقله الى المستشفى

الأربعاء 24 فبراير 2021 01:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة الفنان المصري يوسف شعبان بكورونا ونقله الى المستشفى



القاهرة /سما/

ذكرت صحيفة مصرية أن الفنان المصري يوسف شعبان أصيب بفيروس كورونا المستجد.
وتابعت صحيفة "الشروق"، اليوم الثلاثاء: "أصيب الفنان الكبير يوسف شعبان، بفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد-19".
وأضافت: "تم نقل يوسف شعبان، بواسطة سيارة إسعاف إلى مستشفى العجوزة".

وذكرت الصحيفة أنه "خلال الأسابيع الماضية انتشرت شائعات تفيد بتدهور الحالة الصحية للفنان يوسف شعبان"، مشيرة إلى أن "أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، نفى ذلك مؤكدا أنه بصحة جيدة وحالته الصحية مستقرة".

وقالت الصحيفة إن أشرف زكي "أعرب عن استيائه الشديد إزاء تناول مثل تلك الشائعات عبر بعض المواقع الإلكترونية".


وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 111 مليون مصاب، بينهم أكثر من 2.4 مليون حالة وفاة، بينما كانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2020.

#يوسف شعبان #اصابة الفنان المصري يوسف شعبان بكورونا #وباء عالمي #فيروس كورونا #اشرف زكي

الأكثر قراءة اليوم

ملخص هدف مباراة النصر ضد الهلال في ديربي الرياض 2021

خطيبة جندي أسير لدى حماس بغزة تتخلى عنه و هكذا وصفته ..!

ملخص أهداف مباراة المريخ السوداني ضد فيتا كلوب في دوري أبطال أفريقيا 2021

أول تعقيب من "حماس" على اتفاقية حقول الغاز على شواطئ غزة.. والشيخ يرد

اسعار العملات مقابل الشيكل

قيادي بحماس: مرسوم الحريات لا يعدو كونه حبرًا على ورق.. ويصف مخرجات القاهرة بـ"الباهتة والمسلوقة"!

مصادر تكشف التصور الذي حملته اللجنة الأمنية القادمة من رام الله حول تأمين الانتخابات في غزة

الأخبار الرئيسية

قدمنا لحماس أسماء المعتقلين السياسيين بغزة.. صيدم: يكشف ما سيناقشه اجتماع "مركزية فتح"

فلسطين تطلب عقد مؤتمر دولي لتعديل اتفاق باريس الاقتصادي مع إسرائيل

داخلية غزة: المعتقلون لدينا على خلفية أمنية واضحة وهناك ملفات أمنية وجرائم ارتكبوها بحق المقاومة

لجنة الانتخابات تكشف آخر مستجدات العملية الانتخابية: هذا ما سيتم مناقشته في اجتماع القاهرة

حماس توضح حقيقة الأنباء المتداولة حول تقديمها عرضًا للأسير البرغوثي قبل زيارة حسين الشيخ

اعلان سما رسائل