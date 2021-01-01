إصابة الفنان المصري يوسف شعبان بكورونا ونقله الى المستشفى

القاهرة /سما/

ذكرت صحيفة مصرية أن الفنان المصري يوسف شعبان أصيب بفيروس كورونا المستجد.

وتابعت صحيفة "الشروق"، اليوم الثلاثاء: "أصيب الفنان الكبير يوسف شعبان، بفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد-19".

وأضافت: "تم نقل يوسف شعبان، بواسطة سيارة إسعاف إلى مستشفى العجوزة".

وذكرت الصحيفة أنه "خلال الأسابيع الماضية انتشرت شائعات تفيد بتدهور الحالة الصحية للفنان يوسف شعبان"، مشيرة إلى أن "أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، نفى ذلك مؤكدا أنه بصحة جيدة وحالته الصحية مستقرة".

وقالت الصحيفة إن أشرف زكي "أعرب عن استيائه الشديد إزاء تناول مثل تلك الشائعات عبر بعض المواقع الإلكترونية".



وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 111 مليون مصاب، بينهم أكثر من 2.4 مليون حالة وفاة، بينما كانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2020.