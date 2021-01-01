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فيديو لقصر أحلام يثير ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي

الأربعاء 24 فبراير 2021 12:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو لقصر أحلام يثير ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي



وكالات/سما/

نشرت الفنانة الإماراتية أحلام مقطع فيديو تم التقاطه من داخل القصر الخاص بها، حيث يظهر قطع أثاث فاخرة.


وانتشر في الساعات الأخيرة وعبر مجموعة من الحسابات التفاعلية على موقع "انستغرام" مقطع مصور للفنانة الإماراتية، كانت قد نشرته في وقت سابق على صفحتها على "إنستغرام".
ويظهر الفيديو بعض تفاصيل القصر الذي يحتوي على أثاث فاخر وعلى الكثير من الديكورات التي تم تصميمها بعناية كبيرة.

ويحتوي القصر على مجموعة متنوعة من الأرائك إلى اللوحات والإكسسوارات والستائر، وبينما اعتبره البعض طابع قديم ولا يتناسب مع هذا الزمن نسبت بعض التعليقات القصر لعائلة أهل أحلام وليس لها شخصيا.


يذكر أن أحلام احتفلت باختتام ألبومها عبر فيديو ظهرت فيه برفقة فريق العمل الذي أنجز 25 أغنية.

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