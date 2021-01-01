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أسعار النفط تغلق قرب أعلى مستوياتها منذ يناير 2020

الأربعاء 24 فبراير 2021 12:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أسعار النفط تغلق قرب أعلى مستوياتها منذ يناير 2020



وكالات/سما/

أغلقت أسعار النفط قرب أعلى مستوياتها في عام، اليوم الثلاثاء، بدعم من علامات على أن القيود العالمية لاحتواء فيروس كورونا يجري تخفيفها.

وأنهت عقود الخام الأمريكي جلسة التداول منخفضة ثلاثة سنتات إلى 61.67 دولار للبرميل، لكنها تبقى قرب أعلى مستوياتها منذ يناير 2020.

وأغلقت عقود خام برنت مرتفعة 13 سنتا، أو 0.2 بالمئة، إلى 65.37 دولار للبرميل.

وكان الخامان القياسيان كلاهما قد صعدا أكثر من دولار في وقت سابق من الجلسة قبل أن يتراجعا.

ويستأنف منتجو النفط الصخري ومصافي التكرير في جنوب الولايات المتحدة الإنتاج ببطء بعد توقف مليوني برميل يوميا من إنتاج الخام وحوالي 20 بالمئة من طاقة التكرير بسبب عاصفة شتوية الأسبوع الماضي.

ويتوقع بنك الاستثمار الأمريكي "غولدمان ساكس" أن تصل أسعار برنت إلى 70 دولارا للبرميل في الربع الثاني من هذا العام، ارتفاعا من 60 دولارا في توقعاته السابقة، وأن تبلغ 75 دولارا في الربع الثالث، بزيادة عشرة دولارات أيضا عن توقعاته السابقة.

المصدر: "رويترز"

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