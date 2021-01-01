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بايرن ميونخ يسحق لاتسيو برباعية في دوري الأبطال..فيديو

الأربعاء 24 فبراير 2021 12:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بايرن ميونخ يسحق لاتسيو برباعية في دوري الأبطال..فيديو



روما/سما/

حقق بايرن ميونخ الألماني فوزا عريضا على مضيفه لاتسيو الإيطالي بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء ضمن ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وافتتح الفريق البافاري باب التسجيل مبكرا منذ الدقيقة التاسعة عن طريق نجمه البولندي روبيرت ليفاندوفسكي مستغلا خطأ فادحا من مدافع لاتسيو.


وفي الدقيقة الـ24 عزز الإنجليزي جمال موسيالا النتيجة للبايرن بتسجيله الهدف الثاني، وأصبح أصغر لاعب يسجل بقميص الفريق البافاري في دوري الأبطال عن عمر 17 عاما و363 يوما.


وأضاف ليروي سانيه الهدف الثالث للضيوف في الدقيقة الـ42 من عمر اللقاء.


وبعد دقيقتين على انطلاق الشوط الثاني أضاف مدافع لاتسيو فرانشيسكو أتشيربي الهدف الرابع للبايرن بالخطأ في مرمى فريقه.


وسجل لاتسيو هدفه الوحيد عن طريق الأرجنتيني خواكين كوريا في الدقيقة الـ49 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز، قطع البايرن حامل اللقب شوطا كبيرا للتأهل إلى دور الثمانية في البطولة القارية العريقة بانتظار مباراة الإياب المقررة على ملعب "أليانز أرينا" في ألمانيا في الـ17 من مارس المقبل.

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