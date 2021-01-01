اسرائيل: المصادقة على حظر تجوال ليلي يبدأ الخميس وينتهي فجر الأحد

القدس المحتلة / سما /

صادقت الحكومة الإسرائيلية، مساء اليوم، الثلاثاء، على فرض حظر تجوال ليلي منذ الساعة الثامنة والنصف حتى الساعة الخامسة فجر اليوم التالي، على أن يبدأ يوم الخميس المقبل، ويتواصل حتى فجر الأحد 28 شباط/ فبراير الجاري.

وتشمل القيود التي تفرض للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد خلال عيد المساخر اليهودي، وتدخل حيز التفيذ خلال فترة خظر التجوال، تقييد حركة المواطنين لمسافة 1000 متر من محيط أماكن السكن، مع توصية المواطنين باقتناء حاجاتهم الضرورية، بالإضافة إلى تقليص حجم عمل المواصلات العامة إذ تتوقف الرحلات بين البلدات في تمام الساعة الثامنة مساء.

وتقرر إرجاء اتخاذ قرار حول عودة طلاب المراحل الإعدادية وصفوف العاشر من المرحلة الثانوية، إلى مقاعد الدراسة، وإقرار تسهيلات إضافية على عمل جهاز التعليم، حتى الأسبوع المقبل.

وفي وقت سابق، اليوم، عبّر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، عن دعمه لفرض حظر التجوال الليلي يبدأ من الساعة الثامنة والنصف مساء يوم الخميس المقبل، ويستمر حتى الساعة الخامسة فجرا، وذلك على مدار أيام الخميس والجمعة والسبت.

ويأتي ذلك خلافا لتوصية الخبراء في وزارة الصحة الإسرائيلية الذين يطالبون بفرض الإغلاق بدءا من الساعة الثامنة مساء، على أن تتواصل القيود المفروضة بموجب حظر التجوال حتى يوم الأحد المقبل (لغاية الساعة الخامسة من فجر الإثنين).

"نتنياهو يتاجر بصحة الجمهور"

وحول كمية "اللقاحات الرمزية" التي تعتزم الحكومة الإسرائيلية منحها لهندوراس وهنغاريا والتشيك وسلوفاكيا ودول أخرى، مقابل دعم سياسي، قال نتنياهو خلال زيارته في أحد مراكز التطعيم في مدينة عكا، إن "مخزوننا من اللقاحات يتجاوز ما يحتاجه مواطنو إسرائيل. لدينا كمية أكثر من كافية تسمح لنا بالمساعدة".

من جانبه، قال المدير العام لوزارة الصحة، بروفيسور حيزي ليفي، إنه "إذا استطعنا مساعدة البلدان التي تحتاج إلى مساعدة محدودة، فيمكن القيام بذلك"، وأضاف أنه يمنع علية التطرق إلى "المردود السياسي من هذه المساعدة"، مشيرا إلى أنه "نحن لا نقدم على أي عمل دون التنسيق مع مصنعي اللقاحات الذين لدينا عقد قوي معهم".

بدوره، شن وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، هجوما حادا على نتنياهو واتهمه بالمتاجرة بصحة المواطنين وتعامله مع منصبه وكأنه "يدير مملكة"، وقال غانتس: "متاجرة نتنياهو يتاجر بلقاحات المواطنين الإسرائيليين التي دفعوا ثمنها من أموال الضرائب الخاصة بهم دون حساب أو قيد، يظهر أنه يعتقد أنه يدير مملكة وليس دولة. مثل هذه الخطوة تتطلب مناقشة وموافقة خاصة. فقط في ظروف أمنية أو سياسية أو طبية استثنائية تبرر مثل هذه الخطوة. يحب الموافقة عليها على الأقل من الجهات الحكومية ذات الصلة".

الصحة الإسرائيلية: 12 وفاة بكورونا و2,835 إصابة جديدة

هذا، وتوفي 12 شخصا متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، فيما شُخصت 2,835 إصابة جديدة بالفيروس، منذ منتصف الليلة الماضية، بحسب المعطيات الصادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء الثلاثاء.

وبيّنت المعطيات أن معدل الفحوصات الموجبة وصل 6%، حيث أجري اليوم نحو 47 ألف فحص.

وارتفعت حصيلة الوفيات الإجمالية إلى 5,631 حالة سجلت منذ بدء انتشار الجائحة في آذار/ مارس الماضي.

وأظهرت البيانات أن عدد الإصابات الخطرة وصل إلى 1,258، من بينها 793 بحالة حرجة؛ فيما تم وصل 263 حالة بجهاز التنفس الاصطناعي.

وأظهرت المعطيات أن 58.4% من بين المصابين بحالة خطيرة هم أشخاص نجاوزا عامهم الـ60، و19.6% هم أشخاص في الخميسينات من العمر، و10.8% في الأربعنات من العمر، و7.3% في الثلاثينات، في حين 3% من الحالات الخطرة في العشرينات من العمر؛ بالإضافة إلى خمس فتيات وفتى وطفلة في حالة خطيرة.

وبحسب البيانات الرسمية، فإن عدد الأشخاص الذين تلقوا التطعيم بالجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا، الثلاثاء، وصل إلى 47,000 شخص، فيما تلقى الجرعة الثانية من اللقاح نحو 46,500 شخص، ويستدل من المعطيات أن 33.71% من المواطنين الإسرائيليين تقلوا جرعتي اللقاح.

ويرقد في المشافي 1,652 مريضا، فيما يتلقى 78,027 مصابا العلاج المنزلي، في حين يتلقى 1,588 مصابا العلاج في الفنادق التي أعدت لهذا الغرض.