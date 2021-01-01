اعلام اسرائيلي: اتصالات مكثفة بين الرياض وتل ابيب لتهدئة غضب بايدين ضد السعودية

القدس المحتلة / سما /

ادعت مصادر اسرائيلية ان حكام السعودية فتحوا خطوط الاتصال مشرعة بين الرياض وتل ابيب لتشكيل تحالف ثنائي في وجه الرئيس الامريكي بايدين والذي يبدو غاضبا على كلتاهما .



ووفق قناة 11 فان السعودية لا تخف قلقها من غضب بايدين من السعودية بسبب ملف حقوق الانسان الى جانب رغبته بالعودة للاتفاق النووي مع ايران ، وغيرها من الملفات .

اللافت في الخبر ان اسرائيل تقوم بتسويق نفسها امام دول الحليج باعتبار انها الوسيط القادر على التواصل مع بايدين . وفي الحقيقة ان سفير اسرائيل في واشنطن كان توسل للرئيس الامريكي ان يجري اتصالا هاتفيا مع نتانياهو ، وان اسرائيل مذعورة أكثر من السعودية بشأن الملف النووي والملفات الأخرى.