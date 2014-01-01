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مشاهدة مباراة الهلال السوداني ضد مازيمبي الكونغولي بث مباشر

الثلاثاء 23 فبراير 2021 10:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
مشاهدة مباراة الهلال السوداني ضد مازيمبي الكونغولي بث مباشر



الخرطوم / سما

ننشر لكم متابعينا رابط مشاهدة مباراة الهلال السوداني ومازيمبي الكونغولي بث مباشر التي تجري يوم الأربعاء 24 شباط 2021 في إطار منافسات المجموعة الثانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

مباراة الهلال ومازيمبي مباشر تبث الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت السودان ومصر وفلسطين، الرابعة لدى السعودية وقطر والكويت على قنوات بي إن سبورت الرياضية (beIN Sports HD 7).

ويعلق على مجريات مباراة مازيمبي والهلال المصري محمد عبده، إذ تعد المواجهة الأقوى في الجولة الثانية من مجموعات أفريقيا، بالنظر إلى طموحات الفريقين ونتيجة اللقاء الافتتاحي لكلا الجانبين.

ورغم صعوبة المهمة إلا أن الهلال يسعى إلى إسعاد كل الجماهير السودانية بسبب النتائج المخيبة للآمال التي حققها المريخ، إذ خسر بثلاثية في أول جولة ثم تلقى هزيمة برباعية في الثانية أمس.

مباراة الهلال السوداني اليوم مباشر:

وشهد التاريخ إقامة ثماني مباريات بين الفريقين كان آخرها عام 2015 التي فاز فيها الهلال بهدف دون مقابل، وسبقها خسارة بثلاثية في 2014، الأمر الذي يؤكد شدة المنافسة والندية بالموقعة.

وسجلت أعلى نتيجة قبل 11 سنة من الآن، حينما اكتسح مازيمبي نظيره الهلال في نصف نهائي البطولة الأفريقية بخمسة أهداف مقابل هدفين، وسط تألق اللاعبين لوساديسو باسيسيلا آنذاك.

ويتذيل الهلال ترتيب المجموعة الثانية في أبطال أفريقيا بدون رصيد من النقاط، فيما مازيمبي بالمركز الثالث بنقطة وحيدة، علما أن ماميلودي صن داونز في الصدارة وحيدا حتى اللحظة بثلاثة نقاط.

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