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الصين تقدم لقاحات كورونا مجانية لـ53 دولة

الثلاثاء 23 فبراير 2021 07:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصين تقدم لقاحات كورونا مجانية لـ53 دولة



بكين /سما/

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وي بين، اليوم الثلاثاء، إن الصين صدرت لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد إلى 27 دولة حتى الآن، وتقدم لقاحات مجانية كمساعدات لـ53 دولة أخرى.

وأضاف المتحدث الصيني في تصريح خلال المؤتمر الصحافي اليومي، أن مساعدات اللقاحات الصينية وصلت إلى عدة دول منها، الباكستان وكمبوديا ولاوس وغينيا الاستوائية وزيمبابوي ومنغوليا وبيلاروسيا، في حين وصلت صادرات اللقاحات إلى صربيا والمجر وبيرو وشيلي والمكسيك وكولومبيا والمغرب والسنغال والإمارات وتركيا.

وأعرب عن أمله بتكاتف جميع الدول وتقديم إسهامات إيجابية لدعم المجتمع الدولي، وخاصة الدول النامية من أجل التغلب على الوباء.

وأشار إلى أن الصين ستواصل التعاون في مجال اللقاحات مع جميع الأطراف بحدود قدراتها.

#الصين #لقاحات كورونا #فيروس كورونا

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