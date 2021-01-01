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صفقة لتزويد دبابات ألمانية بنظام حماية إسرائيلي

الثلاثاء 23 فبراير 2021 07:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
صفقة لتزويد دبابات ألمانية بنظام حماية إسرائيلي



القدس المحتلة / سما /

وقّعت وزارة الجيش الإسرائيلية، الثلاثاء، اتفاقا مع وزارة الدفاع الألمانية، لتزويد الجيش الألماني بنظام حماية لدباباته من طراز "ليونارد 2".

وقالت وزارة الجيش الإسرائيلية، إنه سيتم بموجب الاتفاق تزويد دبابات "ليونارد 2" الألمانية بنظام حماية نشط من طراز "تروفي" أي "معطف الريح".

ونظام الحماية هو من إنتاج شركة "رفائيل" الإسرائيلية للصناعات الدفاعية المتقدمة، ومديرية البحث والتطوير الدفاعية في وزارة الجيش الإسرائيلية.

وأضافت الوزارة "يعتبر نظام TROPHY من أكثر أنظمة الحماية النشطة فعالية في العالم، حيث يؤمن المركبات المدرعة من مجموعة من الصواريخ المضادة للدبابات ونيران الصواريخ".

وتابعت "إنها آلية قتالية مجربة تم تشغيلها في الجيش الإسرائيلي لسنوات عديدة، وقد تم إثبات قدراتها في العديد من العمليات العسكرية"، دون تفاصيل إضافية.

ووقّع الاتفاق أمير إيشيل، مدير عام وزارة الدفاع الإسرائيلية، ويورغن شميدت، المسؤول في المكتب الاتحادي الألماني للمعدات وتكنولوجيا المعلومات.

#الجيش الإسرائيلي #المانيا #اسرائيل

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