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اللجنة العربية لحقوق الانسان تناقش سبل التصدي للانتهاكات الاسرائيلية لحقوق الإنسان في فلسطين

الثلاثاء 23 فبراير 2021 07:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
اللجنة العربية لحقوق الانسان تناقش سبل التصدي للانتهاكات الاسرائيلية لحقوق الإنسان في فلسطين



القاهرة /سما/

ناقشت اللجنة العربية لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء، سبل التصدي للانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في فلسطين.

وقالت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة هيفاء أبوغزالة، خلال كلمتها في افتتاح أعمال الدورة الاستثنائية التي عقدت بدعوة من الأمانة العامة عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة أسامة الذويخ، وبمشاركة فلسطين وعدد من ممثلي الجهات الحكومية المعنية في الدول الأعضاء، إن مشروع جدول الأعمال يتضمن مواصلة بحث سبل التصدي للانتهاكات الإسرائيلية والممارسات العنصرية في الأراضي العربية المحتلة، وسبل معالجة معضلة الأسرى والمعتقلين العرب في السجون الإسرائيلية، وجثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزين لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلية في مقابر الأرقام.

واضافت أبو غزالة، إن اللجنة أخذت علما بنتائج اجتماع الدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان المنعقد بتاريخ 15 فبراير 2021 والمخصص للنظر في مقترح تعديل مسمى "لجنة حقوق الإنسان العربية" إلى "لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان"، علاوة على متابعة نتائج "الاجتماع المشترك لفريق الخبراء الحكوميين المعني بالخطة العربية للتربية على حقوق الإنسان وفريق الخبراء الحكوميين المعني بالخطة العربية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان" المنعقد بتاريخ 10 فبراير/شباط 2021 والمخصص لتحديث مضامين الخطتين.

واوضحت أن الطابع الاستثنائي للدورة يعزى إلى أن جدول الأعمال يقتصر على البنود ذات الأولوية أو ذات الطابع الإجرائي الاستعجالي، بحكم الظروف التي تفرضها الجائحة التي لا تزال تخيم بظلالها على عالمنا ويتعذر معها انعقاد أعمال الدورة حضوريا.

ومن جانبه، قال رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان أسامة الذويخ: " نجتمع اليوم في أعمال هذه الدورة لمتابعة ما يحتويه جدول الأعمال من الأمور العاجلة، خاصة التطورات الراهنة في القضية الفلسطينية من انتشار جائحة كورونا والضغوط المتزايدة على المنظومة الصحية، وعرقلة السلطة القائمة بالاحتلال (اسرائيل) ايصال المساعدات وتقديم الخدمات، وهو الأمر الذي يتطلب من الدول العربية العمل على مواجهة تلك الانتهاكات والممارسات العنصرية التي تمارسها القوة القائمة بالاحتلال فف دولة فلسطين العربية.

واضاف الذويخ في كلمته، ان اجتماع اليوم يناقش ما أستجد في تسمية لجنة حقوق الانسان العربية الى جانب مناقشة تحديث الخطة العربية للتربية على حقوق الانسان، والخطة العربية لتعزيز ثقافة حقوق الانسان، وأعرب عن التطلع الى مزيد من المشاريع التي تهم شعوب الوطن العربي والهادفة لضمان وتعزيز ثقافة حقوق الانسان.

يذكر أن التوصيات الصادرة عن اللجنة سترفع إلى الدورة القادمة (155) لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري يوم 3 مارس المقبل للنظر في اعتمادها.

مثل دولة فلسطين في الاجتماع الافتراضي كلا من: المستشار مجدي حردان من وزارة العدل، والمستشار رزق الزعانين من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية، وسكرتير ثان من وزارة الخارجية والمغتربين صمود أبو عياش.

#اللجنة العربية لحقوق الإنسان #الانتهاكات الإسرائيلية

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