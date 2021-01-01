كورونا في المجتمع العربي: 1232 إصابة جديدة خلال يومين

القدس المحتلة / سما /

بلغ مجمل الإصابات بفيروس كورونا المستجد لغاية صباح اليوم، الثلاثاء، في البلدات العربية لا يشمل المدن المختلطة 114 ألف إصابة، في حين بلغ مجمل الإصابات في البلاد 757036، وبهذا بلغت نسبة الإصابات في البلدات العربية من مجمل الإصابات في البلاد 15.1%؛ وفقا لمعطيات الهيئة العربية للطوارئ.

وبلغ عدد التطعيمات للوجبة الأولى في البلدات العربية 421203 وبهذا ارتفعت نسبة التطعيم إلى 29.7% مع تسجيل زيادة بلغت 23 ألف وجبة منذ مطلع الأسبوع؛ في المقابل فقد بلغ مجمل التطعيمات للوجبة الأولى في البلاد نحو 4.46 مليون تطعيم لتشكل نسبة التطعيم الكلية 48.5%.

وفيما يتعلق بالوجبة الثانية، فقد بلغ عدد التطعيمات في البلدات العربية نحو 229992 ما يشكل نسبة 16.2% من سكان البلدات العربية مقارنة بنحو 33.4% في المعدل العام بالبلاد.

وارتفع عدد التطعيمات للوجبة الأولى في الفئة العمرية من جيل 50 وأكثر في البلدات العربية إلى نحو 142058 ما يشكل 66.6% من تلك الفئة العمرية، وبهذا بلغ عدد الأفراد غير المطعمين في الفئة نفسها نحو 71 ألف شخص، في حين بلغت النسبة للوجبة الثانية للفئة العمرية ذاتها 49.3%، أما بمستوى البلاد ولذات الفئة العمرية فقد بلغت للوجبة الأولى 87.4% وللوجبة الثانية 76.5%.

أما بخصوص الفئة العمرية من جيل 15-49، فقد بلغت نسبة التطعيمات في البلدات العربية للوجبة الأولى 40.6% مقابل 58.6% في المعدل العام.

وسجلت البلدات العربية منذ مطلع الأسبوع 1232 إصابة جديدة، في المقابل وعلى مستوى البلاد فقد جرى تسجيل 9071 إصابة جديدة لذات الفترة، وبهذا عادت نسبة الإصابات الجديدة في البلدات العربية من مجمل الإصابات الجديدة في البلاد للارتفاع لتبلغ 13.6% منذ مطلع الأسبوع.

وبلغ عدد الحالات النشطة في المجتمع العربي 6901، أما على مستوى البلاد فقد انخفض عدد الحالات النشطة إلى 46977 وبهذا ارتفعت نسبة الحالات النشطة في البلدات العربية نحو 14.6% من مجمل الحالات النشطة في البلاد.

ومنذ مطلع الأسبوع جرى تسجيل 9 حالات وفاة في البلدات العربية ليرتفع مجمل الوفيات إلى 883 حالة، في حين ارتفع عدد الوفيات على مستوى البلاد لذات الفترة بـ42 حالة ليزيد مجمل الوفيات في البلاد إلى 5605 وبذلك بلغت نسبة الوفيات في البلدات العربية من مجمل الوفيات في البلاد 15.8% منذ بداية الأزمة.

هذا، وانخفض عدد الحالات الخطيرة في البلدات العربية إلى 134 حالة منها 44 حالة خاضعة لأجهزة التنفس الاصطناعي، في المقابل وعلى مستوى البلاد بلغ عدد الحالات الخطيرة 729 منها 244 حالة موصولة بأجهزة التنفس الاصطناعي.