إحصائية .. 70 بالمئة من الإسرائيليين تلقوا التطعيم ضد كورونا

القدس المحتلة / سما /

أعلن وزير الصحة الإسرائيلي، يولي ادلشتاين، في حديث لإذاعة 103fm، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 70% من الإسرائيليين ممن هم فوق سن الـ 16 عامًا قد تلقوا التطعيم المضاد لفيروس كورونا.



وقال ادلشتاين إن من تلقوا جرعة التطعيم الأولى منذ بدء الحملة ولغاية اليوم قد بلغ 4,456,000 إسرائيلي بينما تلقوا منهم الجرعة الثانية أيضاً 3,076,000 مواطن.



وتطرق إلى الاحتفالات التقليدية بعيد المساخر لدى الشعب اليهودي التي تصادف نهاية الأسبوع الجاري، فقال: لدينا بشرى لا تبعث على الابتهاج، سنعمل على فرض حظر تجوال ليلي شامل من أجل الحد من انتشار العدوى اثناء هذه الاحتفالات الجماهيرية.



هذا، وأصدرت وزارة الصحة، صباح الثلاثاء، بياناتها اليومية المتجددة الخاص بحال كورونا في إسرائيل، وقالت إن عدد الإسرائيليين الجدد الذين تم رصدهم بأنهم مصابين بفيروس كورونا بلغ 4,677 مصابًا وهم يشكلون نسبة 7% من مجمل الفحوصات التي أجريت خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية وعددها 68,730 فحصًا.



أما عدد الوفيات جراء كورونا في إسرائيل لغاية اليوم فقد بلغ 5,604 حالة، علما بأن وتيرة الوفيات تراجعت بشكل ملحوظ مؤخرا.



ومن الملفت للنظر كذلك أنه ومنذ ارتفعت نسبة الموطنين الذين تلقوا جرعتي اللقاح وأصبحوا في مأمن من الإصابة، فقد تراجع عدد الحالات الخطيرة للإصابات بفيروس كورونا، وذلك لأن معظم الحالات الخطيرة هي عادة لأناس في سن متقدمة، أي ما فوق الستين عاما، بينما بلغت نسبة من تلقوا التطعيم في فئة من هم فوق 60 عاما اعلى من 70%.