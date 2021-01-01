مصر تتسلّم شحنة من لقاح "سينوفارم" كَهَدية من الصين

القاهرة /سما/

تسلّمت مصر، اليوم الثلاثاء، شحنة لقاح "سينوفارم" الصيني، والتي تشتمل على 300 ألف جرعة، عبر مطار القاهرة الدولي كَهَديّة من الصين إليها .



وأعلنت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، في تصريح صحفي، عن تعاقد بلادها على 100 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا.

وأوضحت الوزيرة، أنّ عملية فتح التسجيل على الموقع الإلكتروني لتسجيل المواطنين، ستنطلق الأسبوع المقبل، مؤكدة على أنَّ الأولوية ستكون لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، ومرضى الأورام.



وكشفت مصر في وقت سابق أنّها بصدد استلام 8.6 مليون جرعة من لقاحات "أسترازينيكا"، من ضمن 40 مليون جرعة يتم الحصول عليها من خلال "التحالف الدولي للأمصال واللقاحات" في جنيف (GAVI).