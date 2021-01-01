  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

الأطباء يحذرون: الكنيست تدفع تشريعا لنقل معطيات كورونا للسلطات المحلية

الثلاثاء 23 فبراير 2021 03:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأطباء يحذرون: الكنيست تدفع تشريعا لنقل معطيات كورونا للسلطات المحلية



القدس المحتلة /سما/

حذرت رابطة أطباء صحة الجمهور من عواقب سن قانون يسمح بنقل معلومات إلى السلطات المحلية حول المواطنين الذين تلقوا التطعيم ضد كورونا، وذلك قبل مصادقة لجنة الصحة التابعة للكنيست اليوم، الثلاثاء، على إعداد تعديل قانون "صحة الشعب" للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة ويسمح بنقل المعلومات للسلطات المحلية.

ويقضي التعديل، المقترح كحالة طوارئ لمدة ثلاثة أشهر، بالسماح لوزارة الصحة بأن تسلم السلطات المحلية ووزارة التربية والتعليم معلومات حول هوية مواطنين وتفاصيل الاتصال معهم بعدما تلقوا التطعيم، وعن المواطنين الذين لم يتلقوا التطعيم أو مواطنين تلقوا جرعة التطعيم الأولى ولم يتلقوا الجرعة الثانية رغم مرور ثلاثة أسابيع من تلقيهم الجرعة الأولى.

وتدعي وزارة الصحة أنها بمساعدة قانون كهذا سيكون بالإمكان التوجه بشكل شخصي إلى الذين قرروا عدم تلقي التطعيم، وتوسيع الحملة الإعلامية لتشجيع تلقي التطعيم.

وبعثت رابطة أطباء صحة الجمهور في نقابة الأطباء الإسرائيلية برسالة إلى رئيس لجنة العمل والرفاه والصحة في الكنيست، حاييم كاتس، اليوم، في محاولة لمنع سن القانون. وجاء في رسالة الرابطة أنه "من أجل تحقيق الهدف اللائق بتطعيم الجمهور، ينبغي العمل بمهنية ومن خلال التمييز بين مهام الجهات المختلفة ووفقا لغاياتها واختصاصاتها".

وحذرت الرابطة من أن "عملا غير مهني من شأنه التسبب بأضرار كبيرة. والمعلومات التي جرى تركيزها في صناديق المرضى هي مورد هام من أجل دفع حملة التطعيمات قدما، وبضمن ذلك كونه أداة تستخدمها الصناديق من أجل تفضيل التطعيمات وفقا للسن والأمراض المزمنة. إلى جانب ذلك، فإن المعلومات الموجودة بحوزة الصناديق هي معلومات تقرر أنه يجب الحفاظ على سريتها".

وأضافت الرابطة في رسالتها، التي نُقلت إلى وزير الصحة، يولي إدلشتاين، ومنسق كورونا، بروفيسور نحمان أش، أن "التشريع سيلحق ضررا للأمدين القريب والبعيد وللسلطة المحلية نفسها، وإلى مس بالثقة فيما الفائدة محدودة ومحل شك. وتشريع متسرع الذي من شأنه المس بحقوق الفرد لن يسهم بشكل ملموس بالغاية بل سيضرها".

#الكنيست الإسرائيلي #اسرائيل #فيروس كورونا

الأكثر قراءة اليوم

خطيبة جندي أسير لدى حماس بغزة تتخلى عنه و هكذا وصفته ..!

مشاهدة مباراة المريخ السوداني ضد فيتا كلوب بث مباشر

الأحمد يوجه رسالة لحركة حماس ويتحدث عن موقف الجهاد في الإنتخابات

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات مهمة.. اليك تفاصيلها

مصادر تكشف التصور الذي حملته اللجنة الأمنية القادمة من رام الله حول تأمين الانتخابات في غزة

اسعار العملات مقابل الشيكل

موعد مباراة المريخ السوداني وفيتا كلوب والقنوات الناقلة في دوري أبطال أفريقيا 2021

الأخبار الرئيسية

مركزية فتح: ذاهبون للانتخابات بقائمة واحدة موحدة وحديث القدوة عن النظام السياسي يُعبر عن رأيه

وزارة الداخلية: تشديد الرقابة والإجراءات للحد من تشفي كورونا سيكون في 3 محاور

تقرير: إسرائيل تنقل كميات قليلة من اللقاحات إلى السلطة الفلسطينية ودول أخرى

ملحم : استعدادات مصرية لتزويد محطة الكهرباء بغزة بالغاز

قيادي بحماس : خيار الحركة الأنسب أن تشارك بقائمة مشتركة مع كل الفصائل