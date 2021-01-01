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نتنياهو سيستغلها انتخابيا: علماء يطالبون مدير "فايزر" بتأجيل زيارته

الثلاثاء 23 فبراير 2021 03:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو سيستغلها انتخابيا: علماء يطالبون مدير "فايزر" بتأجيل زيارته



القدس المحتلة /سما/

نفى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، تقارير حول نقص في لقاحات ضد فيروس كورونا، وقال خلال مراسم تذكارية اليوم، الثلاثاء، إنه سيتم إمداد إسرائيل بلقاحات شركة "فايزر" بشكل متواصل. وفي موازاة ذلك، دعا علماء إسرائيليون مدير عام "فايزر"، ألبرت بورلا، إلى تأجيل زيارته إلى إسرائيل إلى ما بعد انتخابات الكنيست، التي تجري في 23 آذار/مارس المقبل، تحسبا من استغلال نتنياهو الزيارة في دعايته الانتخابية.

وقال نتنياهو خلال المراسم التذكارية اليوم، إنه لدي بُشرى هامة، فقد تحدثت مساء أمس مع صديقي، مدير عام فايزر ألبرت بورلا، واتفقنا على إمداد متواصل للقاحات فايزر ومن دون أي نقص فيها. من دون أي نقص، من دون أي قطع بإمدادها، ومن دون أي توقف. كما أننا نتلقى المزيد من اللقاحات من موديرنا. إذهبوا لتلقي التطعيم".

ويتوقع أن يزور بورلا إسرائيل بدعوة من نتنياهو في الثامن من آذار/مارس المقبل، أي قبل أسبوعين من انتخابات الكنيست. وأفاد موقع صحيفة "هآرتس" الإلكتروني، اليوم، بأن هذه الزيارة باتت موضوعا لخلافات سياسية عاصفة، وأن بورلا تلقى في الأيام الأخيرة توجهات من مجموعة علماء وأطباء وأكاديميين إسرائيليين رفيعي المستوى، تم من خلالها تحذيره من أن نتنياهو قد يستغل الزيارة لمصلحة حملة حزب الليكود الانتخابية.

وكان نتنياهو قد استعان في الجولات الانتخابية السابقة بدعم الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الذي أعلن اعترفه بسيادة إسرائيل في هضبة الجولان السورية المحتلة، والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الذي أعاد إلى إسرائيل رفات الجندي زخاريا باومل، والسجينة نعماه يسسخار، التي اعتقلت في مطار موسكو وبحوزتها مخدرات.

وتطرق نتنياهو، خلال كلمته في المراسم التذكارية، إلى قرار إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، العودة إلى مفاوضات مع إيران حول الاتفاق النووي، واعتبر أنه "لا نعلق آمالا على أي اتفاق مع نظام متطرف كالنظام الإيراني. ورأينا جودة هذه الاتفاقيات من خلال الاتفاق مع كوريا الشمالية. وبوجود اتفاق أو بعدم وجوده، سنبذل كل ما بوسعنا كي لا تتسلح إيران بسلاح نووي".

#الحكومة الاسرائيلية #بنيامين نتنياهو #فيروس كورونا #لقاح كورونا

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