نتنياهو: لن نسمح لإيران بالتزود بأسلحة نووية

القدس المحتلة /سما/

جدد بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، تأكيده اليوم الثلاثاء، على أن حكومته ستفعل كل ما بوسعها من جهود في سبيل منع تزود إيران بأسلحة نووية.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات باللغة العربية والعبرية عبر حسابه في تويتر، ردًا على الحديث عن نية الإدارة الأميركية العودة للاتفاق النووي مع إيران.

وقال نتنياهو "نحن لا نعوّل على أي اتفاق مع نظام متطرف كنظامكم، وقد شاهدنا بالفعل مدى جدوى الاتفاقيات التي أبرمت مع الأنظمة المتطرفة أمثال نظاكم، على مدار القرن الماضي والحالي أيضًا، مع حكومة كوريا الشمالية".

وأضاف "وبغض النظر عما إذا كان هناك اتفاق من عدمه، فإننا سنبذل كل ما بوسعنا من جهود في سبيل منع تزودكم بأسلحة نووية".

وتابع "عشية حلول عيد المساخر (بوريم) أقول للذين يلتمسون القضاء علينا، بمعنى إيران وأتباعها في الشرق الأوسط: قبل 2500 عام سعى عدو فارسي آخر لإبادة الشعب اليهودي وكما فشل آنذاك فإنكم ستفشلون في أيامنا هذه".

وواصل "لن نسمح لنظامكم المتطرف والعدواني بامتلاك الأسلحة النووية، بحيث لم نقطع مشوار استغرق آلاف السنين عبر الأجيال المتعاقبة للعودة إلى أرض إسرائيل لنسمح لنظام الملالي الواهم بأن يقضي على قصة نهضة الشعب اليهودي".