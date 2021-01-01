  1. الرئيسية
  2. صحة

دراسات: يجب إعطاء جرعة واحدة من اللقاح للمتعافين من كورونا

الثلاثاء 23 فبراير 2021 03:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
دراسات: يجب إعطاء جرعة واحدة من اللقاح للمتعافين من كورونا



القدس المحتلة /سما/

قالت دراستان جديدتان انه يمكن إعطاء جرعة واحدة من اللقاح للمتعافين من فيروس كورونا.

وتقدم دراستان جديدتان وفق صحيفة هآرتس إجابة واضحة على سؤال أن هناك الملايين الذين أصيبوا بالفيروس هل يجب تطعيمهم؟ نعم. ومع ذلك ، وفقًا لهذه الدراسات ، يمكن للأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس أو يتعافون من المرض أن يقبلوا بجرعة واحدة من اللقاح لتعزيز الأجسام المضادة التي تكونت في أجسامهم بشكل كبير وتدمير الفيرو.

​​​​​​ووفقًا لدراسات جديدة ، تزيد جرعة اللقاح بشكل كبير من كمية الأجسام المضادة في جسم الأشخاص المصابين بالكورونا وتحسن قدرتهم على التعامل مع الفيروس وبعض متغيراته المعدية ، مثل النسخة الجنوب أفريقية.

#لقاحات كورونا #فيروس كورونا #المتعافون من كورونا

الأكثر قراءة اليوم

خطيبة جندي أسير لدى حماس بغزة تتخلى عنه و هكذا وصفته ..!

مشاهدة مباراة المريخ السوداني ضد فيتا كلوب بث مباشر

الأحمد يوجه رسالة لحركة حماس ويتحدث عن موقف الجهاد في الإنتخابات

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات مهمة.. اليك تفاصيلها

مصادر تكشف التصور الذي حملته اللجنة الأمنية القادمة من رام الله حول تأمين الانتخابات في غزة

قيادي بحماس : خيار الحركة الأنسب أن تشارك بقائمة مشتركة مع كل الفصائل

موعد مباراة المريخ السوداني وفيتا كلوب والقنوات الناقلة في دوري أبطال أفريقيا 2021

الأخبار الرئيسية

أول تعقيب من "حماس" على اتفاقية حقول الغاز على شواطئ غزة.. والشيخ يرد

مركزية فتح: ذاهبون للانتخابات بقائمة واحدة موحدة وحديث القدوة عن النظام السياسي يُعبر عن رأيه

وزارة الداخلية: تشديد الرقابة والإجراءات للحد من تشفي كورونا سيكون في 3 محاور

تقرير: إسرائيل تنقل كميات قليلة من اللقاحات إلى السلطة الفلسطينية ودول أخرى

ملحم : استعدادات مصرية لتزويد محطة الكهرباء بغزة بالغاز