دراسات: يجب إعطاء جرعة واحدة من اللقاح للمتعافين من كورونا

القدس المحتلة /سما/

قالت دراستان جديدتان انه يمكن إعطاء جرعة واحدة من اللقاح للمتعافين من فيروس كورونا.

وتقدم دراستان جديدتان وفق صحيفة هآرتس إجابة واضحة على سؤال أن هناك الملايين الذين أصيبوا بالفيروس هل يجب تطعيمهم؟ نعم. ومع ذلك ، وفقًا لهذه الدراسات ، يمكن للأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس أو يتعافون من المرض أن يقبلوا بجرعة واحدة من اللقاح لتعزيز الأجسام المضادة التي تكونت في أجسامهم بشكل كبير وتدمير الفيرو.

​​​​​​ووفقًا لدراسات جديدة ، تزيد جرعة اللقاح بشكل كبير من كمية الأجسام المضادة في جسم الأشخاص المصابين بالكورونا وتحسن قدرتهم على التعامل مع الفيروس وبعض متغيراته المعدية ، مثل النسخة الجنوب أفريقية.