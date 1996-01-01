هذه هي الصفات التي يبحث عنها الرجل في المرأة

وكالات / سما /

إلى جانب الحبّ والمشاعر، عوامل كثيرة تلعب دوراً كبيراً عند اختيار الرجل حبيبته وشريكته التي يريد إمضاء باقي العمر بين أحضانها بالطبع نحن لا نتكلّم عن الصفات الجسديّة، التي وإن كانت مهمّة أحياناً غير أنّها ليست أساسيّة لبناء علاقةٍ حقيقيّة؛ هنالك صفات أكثر عمقاً يبحث عنها الرجل في المرأة، تثير جنونه وتجعله متيّماً بها سوف نقدّمها لكِ تباعاً.



- النزاهة: يحبّ الرجل المرأة الصادقة التي يمكنه أن يثق بها، الشفّافة غير الغامضة والتي لا تخفي أموراً عليه إذ لا أحد يريد أن يعيش طيلة حياته في علاقة متزعزعة مبنيّة على الشكّ.



- الاحترام: هو أساس كلّ علاقة، ويعكس مدى تقدير المرأة لشريكها. يالطبع لا يقتصر الأمر على طرفٍ واحد فالاحترام يجب أن يكون متبادلاً ومبنيّ على الأخذ والعطاء.



- الحنان: على الرغم من مظهره الخارجي الذي يوحي أحياناً بالقسوة، يتحوّل الرجل إلى شخصٍ حنون وحسّاس حين تظهر له المرأة عطفها وتوليه اهتماماً كبيراً المرأة الودودة هي نقطة ضعف كلّ رجل.



- الطرافة: قد يتعلّق هذا الأمر بحبّ الرجل لذاته وغروره، لكنّ المرأة التي لا تفارق الابتسامة وجهها وتلك التي تضحك دائماً على دعاباته تملك قلبه على الفور.



- الذكاء: أخطأتِ إذا كنتِ تظنّين أنّ الرجل يفضّل المرأة غير الذكيّة. إذا كان يريد علاقة جدّية وحقيقيّة يبحث الرجل عن المرأة المثقّفة التي يمكنه أن يتواصل معها على الصعيد الفكريّ والعقلانيّ، فلا يملّ من التحدّث معها على الإطلاق.



- الثقة بالنفس: المرأة الواثقة من نفسها والتي تدرك أهميّتها ومكانتها في المجتمع، تجذب الرجل على الفور هو لا يرغب بامرأة ضعيفة الشخصيّة، لا يمكنه الإتّكال عليها بل بحبيبة يعلم أنّ ضغوطات الحياة وصعوباتها لن تكسرها.