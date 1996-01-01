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زوجة "إمبراطور المخدرات" المكسيكي في قبضة أميركا

الثلاثاء 23 فبراير 2021 02:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
زوجة "إمبراطور المخدرات" المكسيكي في قبضة أميركا



وكالات / سما /

أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن اعتقال إيما كورونيل إيسبورو، زوجة تاجر المخدرات المكسيكي السابق خواكين "إل تشابو" جوزمان في فيرجينيا يوم الاثنين بتهمة تهريب المخدرات.

واتهمت إيسبورو (31 عاماً) وتحمل الجنسيتين الأمريكية والمكسيكية، بالتورط في مؤامرة لتهريب الكوكايين والميثامفيتامين والهيروين والماريجوانا إلى الولايات المتحدة ، وفقا لوثائق المحكمة.

ويتردد أيضا أن إيسبورو ساعدت جوزمان، الذي كان زعيما لعصابة "سينالوا" القوية لمدة 25 عاما ، في هروبه من سجن ألتيبلانو في وسط المكسيك باستخدام سلسلة من الأنفاق في عام .2015

وبحسب السلطات الأمريكية، كانت إيسبورو تخطط لعملية هروب أخرى لجوزمان بعد أن أعيد اعتقاله عام .2016

يشار إلى أن جومان محبوس حاليا في سجن مشدد الحراسة بولاية كولورادو الأمريكية.

وفي شباط/فبراير 2019 ، قالت هيئة محلفين إن جوزمان مذنب في 10 تهم، بما في ذلك المشاركة في عصابة إجرامية ، وإنتاج وتوزيع الكوكايين والهيروين دوليا وغسل الأموال واستخدام الأسلحة النارية.

وتم تسليمه إلى الولايات المتحدة في أوائل عام 2017 لمواجهة التهم، وكجزء من اتفاقية لتسليم المجرمين مع المكسيك ، استبعدت الولايات المتحدة عقوبة الإعدام بحقه.

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