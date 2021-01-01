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ريال مدريد يحدد الموعد النهائي لعودة راموس من الإصابة

الثلاثاء 23 فبراير 2021 12:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
ريال مدريد يحدد الموعد النهائي لعودة راموس من الإصابة



وكالات / سما /

كشفت صحيفة آس الإسبانية عن الموعد الذي حدده ريال مدريد لعودة القائد سيرجيو راموس إلى المشاركة في المباريات بعد أن يتعافى تماماً من الإصابة التي يعاني منها في الوقت الراهن.

وكان راموس على أعتاب العودة إلى تشكيلة ريال مدريد قبل أسبوعين، لكنه تعرض اللاعب لانتكاسة جديدة جعلته مجبراً على الخضوع لعملية جراحية في غضروف الركبة، وقُدرت فترة غيابه بنحو شهر ونصف إلى شهرين.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن راموس حدد موعداً نهائياً للعودة إلى تشكيلة ريال مدريد، والذي سيكون في 13 من شهر مارس القادم، خلال مباراة الفريق ضد إلتشي في الدوري الإسباني.

وأضاف التقرير أنه في حال سارت خطة ريال مدريد وراموس بدون أي مفاجآت، فإنه سيكون حاضراً في مباراة العودة ضد أتالانتا في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي ستقام في 16 من نفس الشهر.

وأصبح بحكم المؤكد عدم قدرة سيرجيو راموس على المشاركة في مباراة الديربي ضد أتلتيكو مدريد في 7 من شهر مارس، حيث أخبره الأطباء أن اللحاق بهذه المباراة أمر صعب للغاية.

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