  1. الرئيسية
  2. الرياضة

مشاهدة مباراة المريخ السوداني ضد فيتا كلوب بث مباشر

الثلاثاء 23 فبراير 2021 12:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
مشاهدة مباراة المريخ السوداني ضد فيتا كلوب بث مباشر



الخرطوم / سما

ننشر لكم متابعينا رابط مشاهدة مباراة المريخ السوداني وفيتا كلوب الكونغولي بث مباشر المقررة اليوم الثلاثاء 23 شباط 2021 في إطار لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

مباراة المريخ وفيتا كلوب مباشر تنقل من ملعب الفريق السوداني على قنوات بي إن سبورت الرياضية المشفرة (beIN Sports HD 6) بتعليق نوفل باشي، بالإضافة إلى محطات أخرى غير مفتوحة حاليا.

ولم يسبق أن لعب الفريقان معا في التاريخ، إذ تعد هذه المواجهة الأولى بين فيتا كلوب والمريخ، ويسعى كل طرف إلى تأكيد أفضليته على الرغم من أن جميع التوقعات الراهنة، ترجح كفة الفريق السوداني أولا.

ويرى مراقبون أنه لا خيار أمام المريخ إلا تحقيق الفوز والنقاط الثلاث، وذلك إذا ما أراد مواصلة المنافسة على الصعود إلى الأدوار الاقصائية المقبلة مع أبرز المرشحين حامل اللقب الأفريقي النادي الأهلي.

مباراة المريخ السوداني اليوم مباشر:

وخيب ممثل السودان سواء الهلال أو المريخ آمال الجماهير المتعطشة للانتصارات في أفريقيا، بعد أن خسروا في مستهل المشوار قبل أيام ولم ينجحوا في حصد أي نقطة وظلوا في المركز الرابع والأخير.

ويمر المريخ بظروف جيدة على الصعيد المحلي كما هو متوقع، لكن التعزيزات الأخيرة التي أبرمها بالتعاون مع رئيسه الشرفي الجديد كانت للمنافسة على المستوى الأكبر مع زعماء القارة السمراء.

وتقام مباراة المريخ ضد فيتا كلوب مع بداية لقاء سيمبا أمام الأهلي المصري لحساب ذات المجموعة في البطولة الأفريقية، التي لا يزال الأخير يتصدرها برصيد ثلاث نقاط بالتساوي مع منافسه التنزاني.

#المريخ #فيتا كلوب #مباراة المريخ وفيتا كلوب #المريخ السوداني #مباشر #مباراة المريخ مباشر #المريخ وفيتا كلوب #دوري أبطال أفريقيا #بث مباشر

الأكثر قراءة اليوم

هارتس : أين هؤلاء الثلاثة المبتسمون من فتح اليوم؟

شاهد .. سبب وفاة ياسين عجلان رجل الأعمال المصري

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات مهمة.. اليك تفاصيلها

صحيفة عبرية: حماس تعزز من قدراتها العسكرية البحرية أكثر من البر

داخلية غزة تُصدر تنويهًا مهمًا للمواطنين

قيادي بحماس: نتائج الانتخابات ستفضي لتشكيلة تؤمن إيمانًا قطعيًا بالمقاومة وتنبذ المفاوضات

اسعار العملات مقابل الشيكل

الأخبار الرئيسية

قيادي بحماس : خيار الحركة الأنسب أن تشارك بقائمة مشتركة مع كل الفصائل

موقع عبري: إدارة بايدن تحث اسرائيل على مساعدة الفلسطينيين في الضفة وغزة لمكافحة كورونا

مصادر تكشف التصور الذي حملته اللجنة الأمنية القادمة من رام الله حول تأمين الانتخابات في غزة

الصحة: ارتفاع دراماتيكي وبطريقة غريبة جدا في اعداد الاصابات بفيروس كورونا

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية