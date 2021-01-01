مشاهدة مباراة المريخ السوداني ضد فيتا كلوب بث مباشر

الخرطوم / سما

ننشر لكم متابعينا رابط مشاهدة مباراة المريخ السوداني وفيتا كلوب الكونغولي بث مباشر المقررة اليوم الثلاثاء 23 شباط 2021 في إطار لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

مباراة المريخ وفيتا كلوب مباشر تنقل من ملعب الفريق السوداني على قنوات بي إن سبورت الرياضية المشفرة (beIN Sports HD 6) بتعليق نوفل باشي، بالإضافة إلى محطات أخرى غير مفتوحة حاليا.

ولم يسبق أن لعب الفريقان معا في التاريخ، إذ تعد هذه المواجهة الأولى بين فيتا كلوب والمريخ، ويسعى كل طرف إلى تأكيد أفضليته على الرغم من أن جميع التوقعات الراهنة، ترجح كفة الفريق السوداني أولا.

ويرى مراقبون أنه لا خيار أمام المريخ إلا تحقيق الفوز والنقاط الثلاث، وذلك إذا ما أراد مواصلة المنافسة على الصعود إلى الأدوار الاقصائية المقبلة مع أبرز المرشحين حامل اللقب الأفريقي النادي الأهلي.

مباراة المريخ السوداني اليوم مباشر:

وخيب ممثل السودان سواء الهلال أو المريخ آمال الجماهير المتعطشة للانتصارات في أفريقيا، بعد أن خسروا في مستهل المشوار قبل أيام ولم ينجحوا في حصد أي نقطة وظلوا في المركز الرابع والأخير.

ويمر المريخ بظروف جيدة على الصعيد المحلي كما هو متوقع، لكن التعزيزات الأخيرة التي أبرمها بالتعاون مع رئيسه الشرفي الجديد كانت للمنافسة على المستوى الأكبر مع زعماء القارة السمراء.

وتقام مباراة المريخ ضد فيتا كلوب مع بداية لقاء سيمبا أمام الأهلي المصري لحساب ذات المجموعة في البطولة الأفريقية، التي لا يزال الأخير يتصدرها برصيد ثلاث نقاط بالتساوي مع منافسه التنزاني.