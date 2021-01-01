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شاهد .. انتصارات لغزة الرياضي وخدمات البريج والزوايدة في الأولى

الثلاثاء 23 فبراير 2021 12:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد .. انتصارات لغزة الرياضي وخدمات البريج والزوايدة في الأولى



غزة / سما /

حقق غزة الرياضي فوزا شاقا على بيت حانون الأهلي (2-1), ضمن منافسات الأسبوع السادس من دوري الدرجة الأولى.

وسجل هدفي "العميد" محمد الحداد (50 و72), بينما أحرز هدف "الحوانين" الوحيد محمد السطري (57).

ورفع الفائز رصيده إلى 14 نقطة في المركز الأول, وبقي رصيد الخاسر 5 نقاط في المركز الثامن.

شباب الزوايدة – القادسية (5-3)

وتفوق شباب الزوايدة على منافسه القادسية (5-3).

وأحرز خماسية الزوايدة يوسف العش (3), ومحمد تمراز (25), وخالد السيد (34), وفايز أبو جابر (57), وعمرو عبد الرحمن (64), بينما سجل ثلاثية القادسية محمود العزازي "هدفين" (58 و93), وإبراهيم العرجات (67) من ركلة جزاء.

ورفع الفائز رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثالث, وتوقف رصيد الخاسر عند 6 نقاط في المركز السابع.

خدمات خانيونس – خدمات البريج (1-3)

وانتصر خدمات البريج على خدمات خانيونس (3-1).

وتقدم خدمات خانيونس بهدف عبر أحمد العمواسي (36), قبل أن يردّ خدمات البريج بثلاثية عن طريق بلال حمد (68), وبهاء الدعالسة (87), ومحمد صقر (97).

ورفع الفائز رصيده إلى 10 نقاط في المركز الرابع, وبقي رصيد الخاسر 7 نقاط في المركز السادس.

#دوري الدرجة الأولى #الدرجة الأولى #غزة الرياضي

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