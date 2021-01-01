أشرف حكيمي على رأس 5 مرشحين لمغادرة الإنتر

وكالات / سما /

يبدو أن إنتر ميلان الإيطالي قد يصبح مهددا بفقدان نجمه المغربي أشرف حكيمي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة, بحسب تقارير صحافية إيطالية.

ويعاني الإنتر من مشاكل مالية كبيرة ستجبره على القيام بتضحيات مؤلمة خلال الفترة القادمة، وذلك بهدف المحافظة على توازناته الاقتصادية.

وذكرت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية, أن الإنتر وضع اسم حكيمي ضمن قائمة تضم 5 لاعبين مرشحين لمغادرة الفريق في "الميركاتو" الصيفي المقبل لأسباب مالية.

وسيكون "النيراتزوري" بحاجة لتوفير مبلغ 150 مليون يورو قبل بداية الموسم الجديد من أجل تجاوز الأزمة المادية الخانقة التي يعيشها.

وكان عملاق كرة القدم الإيطالية قد فشل في سداد القسط الأول لصفقة ضم حكيمي من ريال مدريد الإسباني، بسبب تبعات الأزمة المالية التي يعاني منها.

واتفق الإنتر مع ريال مدريد على ضم حكيمي مقابل 40 مليون يورو، في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وذلك بعقد يمتد حتى صيف 2025.

وقدّم حكيمي مستويات رائعة مع الإنتر، إذ أسهم في 12 هدفا ما بين صناعة وتسجيل من جملة 31 مباراة شارك فيها بمختلف المسابقات.

ويملك النجم المغربي أسهم مرتفعة في إنجلترا بشكل خاص، حيث تم ربط اسمه بعدة أندية كبرى تنشط في الدوري الإنجليزي أبرزها تشيلسي.