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شاهد.. أردوغان ينفذ ركلة جزاء بـ"رؤية مسعود أوزيل"

الثلاثاء 23 فبراير 2021 09:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. أردوغان ينفذ ركلة جزاء بـ"رؤية مسعود أوزيل"



وكالات

​نشر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في حسابه الرسمي على تويتر صورة خلال تسديده ركلة جزاء، تحت عنوان "لا توقف.. سنواصل إحراز الأهداف".

ووفقا لوكالة الأناضول الرسمية، التقطت هذه الصورة أمس الاثنين، خلال حفل افتتاح ملعب "غورسل أكسل" لكرة القدم في ولاية إزمير بغرب البلاد.

وأثناء تسديد الركلة كان في حراسة المرمى نائب "حزب العدالة والتنمية" عن مدينة إزمير، ألباي أوزالان.

ونشر فخر الدين ألطون، رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، صورة متحركة أو ما يعرف بـ"GIF" للرئيس التركي، وهو يقوم بتسديد كرة قدم، أرفقها بتعليق : "رؤية مسعود أوزيل، جماليات رشيد غزال، نخبة عبد القادر عمر، إنهاء مصطفى محمد".

جدير بالذكر أن الرئيس أردوغان لاعب كرة قدم سابق في نادي "قاسم باشا" الذي يحمل اسم الحي الذي ولد فيه بمدينة إسطنبول.

المصدر: وكالة "الأناضول"

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