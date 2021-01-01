تكساس: الجالية الفلسطينية تؤكد سلامة أبنائها بعد انجلاء العاصفة الثلجية القاسية

أوستن/سما/

قالت الجالية الفلسطينية في ولاية تكساس الأميريكية، اليوم الثلاثاء، إن ابناءها بخير بعد انجلاء العاصفة الثلجية القاسية التي ضربت الولاية، والتي لم تشهدها منذ ٤٠ عاماً.

وأدت العاصفة إلى وفاة العشرات من الأميركيين نتيجة الحوادث المرورية والتجمد بعد انخفاض درجات الحرارة الى -١٨ درجة مئوية، والتسمم نتيجة استنشاق غاز ثاني اكسيد الكربون المنبعث من مولدات الكهرباء، والحرائق في المنازل والشركات، فيما لم تسجل أية اصابات او وفيات في صفوف ابناء الجالية الفلسطينية .

كما أدى انقطاع الكهرباء والمياه عن أجزاء كبيرة من الولاية الى تضرر المنازل والمصالح التجارية، وعدم توفر مياه الشرب للأهالي خلال فترة العاصفة التي استمرت أكثر من اسبوع .

وقال مرجان ابو محمود أحد قيادات الجالية في الولاية لـ "وفا"، "إن ابناء الجالية بخير ولم تسجل أية حالات وفاة او اصابات بين أهلنا في الولاية التي يقطنها ٢٩ مليون نسمة، وانما اقتصرت الاضرار على النواحي المادية بعد ان تسببت العاصفة بأضرار جسيمة في منازل المواطنين، وأدت الى تدمير الممتلكات نتيجة تفجر أنابيب وعدادات المياه .

وأضاف أن مراكز الجالية الاسلامية والعربية والفلسطينية تمكنت من إيواء المئات من العائلات العربية والأميركية خلال فترة العاصفة وتقديم الطعام والمستلزمات الطبية والمياه.

وأشار إلى انه تم تشكيل مجموعة عمل للتواصل مع أبناء الجالية عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتقديم العون لهم والمساعدة في الحالات الضرورية.