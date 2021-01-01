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"صاروخ أرض أرض".. عماد أديب يكشف تفاصيل مثيرة حول حادث شقيقه عمرو (فيديو)

الثلاثاء 23 فبراير 2021 08:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"صاروخ أرض أرض".. عماد أديب يكشف تفاصيل مثيرة حول حادث شقيقه عمرو (فيديو)



القاهرة / وكالات /

كشف الكاتب الصحفي عماد الدين أديب، آخر تطورات الحالة الصحية لشقيقه الإعلامي، عمرو أديب وتفاصيل مصيرة حول الحادث.

وأكد عماد أديب في تصريحات تلفزيونية، أنه عاش لحظات صعبة بعد علمه بالحادث لبعده الجغرافي عن مصر، خاصة أنه يعيش في دبي الآن.

وأشار الشقيق الأكبر لعمر أديب، إلى أن شدة الحادث تؤكد أنه لم يكن أحد ليخرج منه حيا، فالسيارة وكأنها ضربت بصاروخ أرض أرض".

وأوضح عماد أديب، أن "سبب خروج شقيقه حيا هو حزام الأمان الذي حماه من كارثة محققة، خاصة أن الاصطدام كان مع سيارة تحمل أنابيب بوتاجاز، إلى جانب فتح الأيرباج الذي أنقذه من الاصطدام".

كان عمرو أديب تعرض لحادث سير، يوم الثلاثاء الماضي، بمحور منطقة دهشور في نطاق مدينة 6 أكتوبر، نقل على أثره إلى المستشفى.

#عمرو أديب #حادث عمرو أديب

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