خطيبة جندي أسير لدى حماس بغزة تتخلى عنه و هكذا وصفته ..!

القدس المحتلة / سما /

أعلنت عدانا سروسي خطيبة الجندي الإسرائيلي هدار غولدن الذي فقد بغزة خلال حرب 2014، وألمحت حركة حماس إلى أنه أسير حي لديها، عن خطبتها من إسرائيلي آخر.

وبذلك تكون سروسي تخلت عن خطيبها ووعودها له بتصريحاتها لوسائل الإعلام سابقًا بأنها لن تتخلى عنه وستنتظره، كما ذكرت القناة العبرية السابعة حتى انها بعد خطوبتها وصفته بالمرحوم.

وأشارت القناة وفقا للـ"القدس" إلى أن آخر مرة ظهرت فيه سروسي على وسائل الإعلام كان قبل شهر خلال تظاهرة نظمتها عائلة غولدن التي لم تعلق على إعلان خطوبة سروسي.

وتضغط عائلة الجندي هدار الذي احتفلت الأسبوع الماضي بعيد ميلاده الثلاثين، في أن يتم استعادته، وسط اتهامات توجهها للحكومة الإسرائيلية بالتقصير في هذا الملف.