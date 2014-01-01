  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

خطيبة جندي أسير لدى حماس بغزة تتخلى عنه و هكذا وصفته ..!

الثلاثاء 23 فبراير 2021 08:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
خطيبة جندي أسير لدى حماس بغزة تتخلى عنه و هكذا وصفته ..!



القدس المحتلة / سما /

 أعلنت عدانا سروسي خطيبة الجندي الإسرائيلي هدار غولدن الذي فقد بغزة خلال حرب 2014، وألمحت حركة حماس إلى أنه أسير حي لديها، عن خطبتها من إسرائيلي آخر.

وبذلك تكون سروسي تخلت عن خطيبها ووعودها له بتصريحاتها لوسائل الإعلام سابقًا بأنها لن تتخلى عنه وستنتظره، كما ذكرت القناة العبرية السابعة حتى انها بعد خطوبتها وصفته بالمرحوم.

وأشارت القناة وفقا للـ"القدس" إلى أن آخر مرة ظهرت فيه سروسي على وسائل الإعلام كان قبل شهر خلال تظاهرة نظمتها عائلة غولدن التي لم تعلق على إعلان خطوبة سروسي.

وتضغط عائلة الجندي هدار الذي احتفلت الأسبوع الماضي بعيد ميلاده الثلاثين، في أن يتم استعادته، وسط اتهامات توجهها للحكومة الإسرائيلية بالتقصير في هذا الملف.

#هدار غولدن #حماس #غزة #خطيبة هدار غولدن

الأكثر قراءة اليوم

هارتس : أين هؤلاء الثلاثة المبتسمون من فتح اليوم؟

يديعوت تزعم : مباحثات سرية بين الليكود والسلطة الفلسطينية لهذا السبب ..

شاهد .. سبب وفاة ياسين عجلان رجل الأعمال المصري

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات مهمة.. اليك تفاصيلها

فصائل فلسطينية تستهجن ما جاء في رسالة السلطة للإدارة الأمريكية حول الانتخابات

يتعلق بملياردير إسرائيلي .. إدارة بايدن تحقق في قرار "غريب" اتخذه ترامب قبل مغادرته

الاحتلال يزعم إحباط "تهديد بحري" لقواته في بحر غزة صباح اليوم

الأخبار الرئيسية

مصادر:"الجهاد الإسلامي" تدرس المشاركة تصويتاً في الانتخابات

صيدم: التصريحات حول عدم وجود معتقلين سياسيين في سجون حماس انتكاسة كبيرة

عع

الأحمد يوجه رسالة لحركة حماس ويتحدث عن موقف الجهاد في الإنتخابات

عباس

الليكود تواصل مع السلطة من أجل دعم نتنياهو و المشتركة لاتمثل الشعب الفلسطيني

قيادي بحماس: نتائج الانتخابات ستفضي لتشكيلة تؤمن إيمانًا قطعيًا بالمقاومة وتنبذ المفاوضات