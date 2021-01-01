كورونا عالميا: أكثر من مليونين و485 ألف وفاة و112 مليونا و261 ألف إصابة

وكالات

بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم الثلاثاء، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ مليونين وأكثر من 485 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة المصابين الإجمالية ما يزيد عن 112 مليونا و261 ألف إصابة، تعافى منهم ما يقارب من 87 مليونا و787 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 219 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الاثنين، تراجعاً ملحوظاً في عدد الاصابات الجديدة المكتشفة، واستقراراً في عدد الوفيات، مقارنة بإحصاءات اليوم السابق، إذ سجلت 286 ألف و116 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 6,522 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الاثنين أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، اميركا (1,374 وفاة)، والبرازيل (716 وفاة)، وروسيا (337 وفاة)، وفرنسا (333 وفاة)، وألمانيا (329 وفاة).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، أميركا (59,257 إصابة)، والبرازيل (29,357 إصابة)، وروسيا (12,604 إصابات)، والهند (10,792 إصابة)، وبريطانيا (10,641 إصابة).

ولا تزال أميركا تتصدر دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وعدد اصابات اجمالي، وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الثلاثاء الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (512,590 وفاة)، والبرازيل (247,276 وفاة)، والمكسيك (180,536 وفاة)، والهند (156,498 وفاة)، وبريطانيا (120,757 وفاة).

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات هي: أميركا (28,826,307 إصابات)، والهند (11,015,863 إصابة)، والبرازيل (10,197,531 إصابة)، وروسيا (4,177,330 إصابة)، وبريطانيا (4,126,150 إصابة).