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أسعار الخضروات واللحوم والدواجن في غزة اليوم

الثلاثاء 23 فبراير 2021 07:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أسعار الخضروات واللحوم والدواجن في غزة اليوم



غزة/سما/

جاءت أسعار الخضروات والفواكه اليوم الثلاثاء في أسواق غزة كالتالي:

أولًا: أسعار الخضار:

بندورة: 1ك = 1 شيكل

خيار: 1ك = 2.5 شيكل

فلفل أخضر: 1ك = 8شيكل

فلفل سلطان: 1ك = 4 شيكل

بازيلاء: 1ك = 4 شيكل

بطاطا بلدية: 6 ك = 10 شيكل

السبانخ: 1 ك = 2 شيكل

سلق: 1 ك = 2 شيكل

ملوخية : 1ك = 5 شيكل

فاصوليا: 1ك = 6 شيكل

كوسا: 1 ك = 2  شيكل

بصل بلدي: 1 ك = 3.5 شيكل

بصل مصري: 1ك = 2شيكل

باذنجان : 1ك = 3 شيكل

 فلفل رومي: 1ك = 5 شيكل

ثومة (وقية): 3 شيكل

خس = 2 شيكل

زهرة: 2 شيكل

ملفوف: 2 – 3 شيكل

ملفوف أحمر: 2 – 3 شيكل

ليمون: 5 ك = 10 شيكل

بنجر: 1ك = 4 شيكل

قرع بلدي: 1ك = 3 شيكل

جزر : 1ك = 2 شيكل

أحمر: 1ك = 2.5 شيكل

 قلقاس: 1ك = 8 شيكل

 ليمون بعلي: 1ك = 5 شيكل

فول أخضر: 1ك = 4 شيكل

اقرفس: حبة = 2 شيكل

بروكلي: 1ك = 6 شيكل

ثانيًا: أسعار الفواكه:

فراولة: 1ك = 4 شيكل

 كرفوت: 5 ك = 10 شيكل

موز: 1 ك = 3.3 شيكل

تفاح أحمر: 1 ك = 4 شيكل

تفاح أخضر: 1ك = 4 شيكل

أجاص: 1 ك = 5 شيكل

بوملي (حبة): 3 شيكل

برتقال أبو صرّة:  3ك = 10 شيكل

فرنساوي: 1 ك = 3 شيكل

 كلمنتينة : 1 ك = 2 شيكل

 كاكا (فرسمونة): 1 ك = 4 شيكل

أفوكادو: 1ك = 7 شيكل

كيوي: 1ك = 7 شيكل

رمان حلو: 1ك = 4 شيكل.

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