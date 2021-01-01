أسعار الخضروات واللحوم والدواجن في غزة اليوم

جاءت أسعار الخضروات والفواكه اليوم الثلاثاء في أسواق غزة كالتالي:
أولًا: أسعار الخضار:
بندورة: 1ك = 1 شيكل
خيار: 1ك = 2.5 شيكل
فلفل أخضر: 1ك = 8شيكل
فلفل سلطان: 1ك = 4 شيكل
بازيلاء: 1ك = 4 شيكل
بطاطا بلدية: 6 ك = 10 شيكل
السبانخ: 1 ك = 2 شيكل
سلق: 1 ك = 2 شيكل
ملوخية : 1ك = 5 شيكل
فاصوليا: 1ك = 6 شيكل
كوسا: 1 ك = 2 شيكل
بصل بلدي: 1 ك = 3.5 شيكل
بصل مصري: 1ك = 2شيكل
باذنجان : 1ك = 3 شيكل
فلفل رومي: 1ك = 5 شيكل
ثومة (وقية): 3 شيكل
خس = 2 شيكل
زهرة: 2 شيكل
ملفوف: 2 – 3 شيكل
ملفوف أحمر: 2 – 3 شيكل
ليمون: 5 ك = 10 شيكل
بنجر: 1ك = 4 شيكل
قرع بلدي: 1ك = 3 شيكل
جزر : 1ك = 2 شيكل
أحمر: 1ك = 2.5 شيكل
قلقاس: 1ك = 8 شيكل
ليمون بعلي: 1ك = 5 شيكل
فول أخضر: 1ك = 4 شيكل
اقرفس: حبة = 2 شيكل
بروكلي: 1ك = 6 شيكل
ثانيًا: أسعار الفواكه:
فراولة: 1ك = 4 شيكل
كرفوت: 5 ك = 10 شيكل
موز: 1 ك = 3.3 شيكل
تفاح أحمر: 1 ك = 4 شيكل
تفاح أخضر: 1ك = 4 شيكل
أجاص: 1 ك = 5 شيكل
بوملي (حبة): 3 شيكل
برتقال أبو صرّة: 3ك = 10 شيكل
فرنساوي: 1 ك = 3 شيكل
كلمنتينة : 1 ك = 2 شيكل
كاكا (فرسمونة): 1 ك = 4 شيكل
أفوكادو: 1ك = 7 شيكل
كيوي: 1ك = 7 شيكل
رمان حلو: 1ك = 4 شيكل.