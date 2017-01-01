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أول لقاء رسمي بين قطر والإمارات يعقد في الكويت

الثلاثاء 23 فبراير 2021 07:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أول لقاء رسمي بين قطر والإمارات يعقد في الكويت



الكويت/سما/

أفادت وكالة الأنباء الإماراتية بأن وفدا إماراتيا رسميا التقى، الإثنين، في الكويت وفدا قطريا. في أول لقاء رسمي بين الدولتين منذ "قمة العلا" في 5 كانون الثاني/ يناير، التي أنهت الأزمة الخليجية.

وناقش الوفدان "الآليات والإجراءات المشتركة لتنفيذ بيان العُلا"، وأكدا على ضرورة المحافظة على "اللحمة الخليجية وتطوير العمل الخليجي المشترك بما يحقق مصلحة دول مجلس التعاون ومواطنيها، وتحقيق الاستقرار والازدهار في المنطقة"، وفقا للوكالة الإماراتية.

وثمن وفدا الإمارات وقطر الجهود السعودية التي استضافت "قمة العُلا" التي انبثق عنها البيان الختامي الذي أفضى لوضع أسس المصالحة بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة وقطر من جهة أخرى.

وكان وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن، قد أكد أن علاقة بلاده مع الإمارات شهدت تطورا خلال الفترة الماضية وشدد على أن "الدوحة لن تبقى رهينة للماضي".

واستضافت مدينة العلا السعودية في 5 كانون الثاني/ يناير الماضي، قمة دول مجلس التعاون الخليجي، والتي أسدلت الستار على الأزمة الخليجية، التي استمرت منذ حزيران/ يونيو 2017 إثر إعلان السعودية والبحرين والإمارات ومصر، مقاطعة قطر.

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