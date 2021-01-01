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البيت الأبيض: بايدن سيتصل بالملك سلمان في الوقت المناسب

الثلاثاء 23 فبراير 2021 06:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
البيت الأبيض: بايدن سيتصل بالملك سلمان في الوقت المناسب



واشنطن/سما/

قال البيت الأبيض، الاثنين، إن الرئيس جو بايدن سيتصل بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، "في الوقت المناسب".

وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، أن المباحثات ستتم لاحقا، مشيرة إلى أن تواصلا جرى على مستوى وزراء الدفاع، بين لويد أوستن ونظيره السعودي، محمد بن سلمان.

وقالت إن إدارة بايدن، "على عكس الإدارة السابقة، لن تتوانى عن إثارة قضايا حقوق الإنسان في السعودية".

وأضافت: "نحن بصدد إعادة النظر في علاقتنا مع السعودية، على نحو تكون الاتصالات بين المسؤولين ونظرائهم في البلدين".

ويأتي حديث ساكي تأكيدا على تعهدات قدمها بايدن خلال حملته الانتخابية، ركز خلالها على التدقيق في سياسات المملكة بعد سنوات.

وفي سياق متصل، قالت ساكي إن "الإدارة الأمريكية لديها قنوات متعددة للتواصل مع طهران بشأن الأمريكيين المحتجزين لديها".


واعتبرت أن "السبل الدبلوماسية" أفضل سبيل للتعامل مع طهران، لا سيما ما تعلق بـ"منعها" من امتلاك السلاح النووي.

وقالت: "نحن منفتحون على نقاش دبلوماسي مع إيران، وننتظر رد طهران".
 

واستدركت قائلة إن قبول واشنطن لدعوة الأوروبيين للحوار مع إيران "لا يعني قبول مطالبها برفع العقوبات"، على حد وصفها.

#البيت الابيض #بايدن #الملك سلمان #السعودية #الولايات المتحدة الأمريكية

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