وفاة وزير البترول السعودي الذي شهد القرار التاريخي بقطع النفط عن أمريكا

لندن/سما/

توفي، مساء الاثنين، وزير البترول والثروة المعدنية السعودي السابق، أحمد زكي يماني، عن عمر يناهز 90 سنة.

وقالت وسائل إعلام سعودية إن يماني توفي في لندن، ومن المقرر أن يُنقل جثمانه إلى مسقط رأسه في مكة المكرمة؛ للصلاة عليه ودفنه هناك.

ويماني شغل هذا المنصب في الفترة من 1962 إلى 1986، وشهد القرار التاريخي العربي بقطع إمدادات النفط عن الولايات المتحدة في 1973، وحينها كان الملك فيصل بن عبد العزيز حاكما للسعودية.

وخلال شغله منصب وزير النفط لمدة 24 عاما، عاصر الراحل أحمد زكي يماني أربعة ملوك، هم (سعود، وفيصل، وخالد، وفهد)، وأعفي في منصبه بعهد الأخير.

ومن أبرز المواقف التي تعرض لها يماني؛ اختطافه مع وزراء نفط آخرين من اجتماع منظمة "أوبك" في فيينا عام 1975، على يد الفنزويلي "كارلوس الثعلب" المنتمي إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وأحمد زكي يماني هو أول أمين عام لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك".