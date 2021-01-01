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شاهد..الشيف التركي بوراك يستنجد بحبيب في لحظة "فشل"

الثلاثاء 23 فبراير 2021 05:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد..الشيف التركي بوراك يستنجد بحبيب في لحظة "فشل"



انقرة/سما/

نشر الشيف التركي الشهير، بوراك أوزدمير، مؤخرا عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" مقطع فيديو قد يكون مختلفا عن باقي فيديوهاته التي لطالما اعتدنا عليها.

ولطالما عُرف بوراك باستعراض قدراته المبهرة في تقديم أطباق عملاقة وأصناف طعام ضخمة، بطرق غريبة، لفتت انتباه 21 مليون شخص في مواقع التواصل الإجتماعي. 

وعادة ما ينجح الشيف التركي في قلب أطباق كبيرة من الطعام بسهولة، إلا أن محاولته الأخيرة قد باءت بالفشل. 

ويبدو أن ثقل الطبق قد جعل بوراك يفقد سيطرته وكاد يسقط به على الأرض، لولا تدخل عدد من الأشخاص لمساعدة الشيف قبل أن ينقلب الطعام على الأرض أمام مطعمه الذي افتتح مؤخرا في مدينة دبي. 

وقام بوراك بنشر الفيديو مستنجدا بالروسي حبيب نورمحمدوف، بطل منظمة "UFC" للفنون القتالية المختلطة. 

نشر الشيف التركي الشهير، بوراك أوزدمير، مؤخرا عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" مقطع فيديو قد يكون مختلفا عن باقي فيديوهاته التي لطالما اعتدنا عليها.


ولقي الفيديو تفاعلا كبيرا من رواد مواقع التواصل الإجتماعي، حيث تخطى عدد مشاهداته 11 مليون شخص. 

وأعاد البطل الروسي حبيب، نشر الفيديو عبر حسابه على "إنستغرام"، مرفقا بتعليق: "إذا كنت لا تعرف، فأنت تعلم الآن".


ويتردد المقاتل الروسي البالغ 32 عاما، دائما على مطعم بوراك، وينشر الشيف صورا ومقاطع مصورة له مع حبيب والأطباق أثناء تحضيره العديد من الوجبات والمأكولات الشهية على شرف الزائر الشهير الروسي.

#الشيف بوراك #الشيف التركي بوراك أوزدمير #الشيف التركي بوراك #حبيب نور محمدوف

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