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شاهد..لحظات مرعبة لتفكك واشتعال محرك طائرة ركاب أمريكية في السماء!

الثلاثاء 23 فبراير 2021 04:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد..لحظات مرعبة لتفكك واشتعال محرك طائرة ركاب أمريكية في السماء!



وكالات/سما/

قالت إدارة الطيران الأمريكية إن طائرة تابعة لـ"يونايتد إيرلاينز" أصيبت بعطل في المحرك الأيمن بعد مغادرتها مطار دنفر الدولي في طريقها إلى هونولولو، مما أدى إلى تناثر أجزاء منه.


وأظهر مقطع فيديو متداول على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" المحرك وهو يشتعل، فيما أظهرت مقاطع أخرى وصور أجزاء من المحرك وهي تتناثر فوق أحياء سكنية.

على إثر ذلك، وجهت شرطة برومفيلد بولاية كولورادو تعليمات للسكان المحليين بعدم الاقتراب من أجزاء الطائرة المتناثرة. ونشرت الشرطة صورا لقطع تطايرت من الطائرة، لكن لم ترد تقارير فورية عن أي إصابات على الأرض.

ووجهت إدارة شرطة برومفيلد نداء للسكان على "تويتر": "إذا وجَدت أجزاء رجاء لا تلمسها أو تنقلها. المجلس الوطني لسلامة وسائق النقل يريد بقاء كل الأجزاء في مكانها من أجل التحقيق".

من جهتها، قالت شركة يونايتد في بيان، أمس السبت، إنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات على متن الرحلة رقم 328، التي كانت تقل 231 راكبا، وطاقما مؤلفا من 10 أفراد.

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