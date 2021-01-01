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طرق مدهشة قد يعزز خل التفاح من خلالها صحتك!

الثلاثاء 23 فبراير 2021 04:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طرق مدهشة قد يعزز خل التفاح من خلالها صحتك!



وكالات/سما/

رُحّب بخل التفاح باعتباره اختراقا صحيا فائقا يمكن أن يحسن صحتك من خلال تعزيز خطط النظام الغذائي لفقدان الوزن وتنظيم مستويات السكر في الدم.

ويعد خل التفاح جزءا أساسيا من خطط النظام الغذائي للعديد من الأشخاص المهتمين بالصحة، وله أطنان من الفوائد المبلغ عنها. 

ويحتوي خل التفاح على عدد من الفيتامينات والمعادن التي تساعد في إعطائه الخصائص المضادة للبكتيريا والمعززة للصحة. ويستخدم بشكل شائع لمساعدة الناس على إنقاص الوزن، وللشعر والبشرة، وحتى لبعض مرضى السكري.

ولكن خبراء التغذية كشفوا سابقا أن خل التفاح يحتوي على أكثر من 30 فائدة صحية مختلفة.


وقد يجد بعض الناس أن استخدام الخل يمكن أن يساعدهم في التخلص من الثآليل غير المرغوب فيها، وفقا لأخصائية التغذية راشيل لينك.

وقد يستغرق الأمر بعض الوقت لتخليص جسمك من الثآليل، ولكن خل التفاح يجب أن يثبت نجاحه في النهاية.

وكتبت في موقع طبي على الإنترنت Dr Axe: "هل تريد التخلص من الثؤلول الذي لن يختفي؟. جرب نقع كرة قطنية في خل التفاح وضعها مباشرة على الثؤلول وغطيه بضمادة طوال الليل. وعلى الرغم من أن الأمر قد يستغرق بعض الوقت، فإن تكرار ذلك عدة مرات يمكن أن يتسبب في سقوط الثؤلول في النهاية".

ويحتوي الخل على البوتاسيوم الذي يساعد على تقليل التورم المرتبط باللبلاب السام. وببساطة ضع ملعقة صغيرة من خل التفاح على الجلد مباشرة عدة مرات كل يوم.

وإذا كنت تعاني من الفواق الذي لن يختفي، فقد تحتاج أيضا إلى التفكير في اللجوء إلى خل التفاح.

وقالت لينك، اخلط بضع قطرات من الخل مع ملعقة صغيرة من السكر، ما قد يساعد في تخفيف الفواق عن طريق تحفيز مجموعة محددة من الأعصاب المسؤولة عن الانقباضات التي تسببه.

ويُزعم أيضا أن تدليك فروة رأسك بخل التفاح يساعد على التخلص من قشرة الرأس. ويمنع نمو نوع معين من الفطريات التي ترتبط عادة بقشرة الرأس وحكة فروة الرأس.

وفي غضون ذلك، حاول بعض الناس استخدام الخل كمزيل طبيعي للعرق، حيث تساعد خصائصه المضادة للبكتيريا على إبعاد الكائنات الدقيقة عن الإبطين.

#خل التفاح #فوائد خل التفاح

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