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أسعار النفط تقفز 2.33 دولار للبرميل

الثلاثاء 23 فبراير 2021 04:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أسعار النفط تقفز 2.33 دولار للبرميل



وكالات

أفادت وكالة "رويترز" بأن أسعار النفط ارتفعت 2.33 دولار أو 3.7 بالمئة، مشيرة إلى أن خام "برنت" ارتفع إلى 65.24 دولار للبرميل، والخام الأمريكي ارتفع إلى 61.25 دولار للبرميل.

وتشهد أسعار النفط ارتفاعا منذ الأسبوع الماضي، بعد أن ضربت عاصفة ثلجية ولاية تكساس الأمريكية، أدت إلى تعطل الإمدادات في جنوب الولايات المتحدة.

وتنتج تكساس تقريبا 4.6 مليون برميل من النفط يوميا، ويوجد بها 31 مصفاة، وهو أكبر عدد في ولاية أمريكية واحدة، ومنها بعض من أكبر المصافي في البلاد، وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وفي 18 فبراير الحالي، ارتفع سعر مزيج نفط "برنت"، في بحر الشمال لأول مرة منذ 21 يناير من العام الماضي فوق 65 دولارا للبرميل.

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